Олімпійська чемпіонка з Росії підпалила квартиру церковною свічкою. Відео

Олімпійська чемпіонка Пекіна з художньої гімнастики Дар'я Шкурихіна постраждала від пожежі. У 30-річної дворазової чемпіонки світу частково згоріла квартира в Нижньому Новгороді.

За повідомленням Telegram-каналу Mash, дівчина в спальні напередодні Різдва запалила церковну свічку, яка і стала причиною події.

Поставивши свічку, Шкурихіна пішла читати на кухню, де захопилася, і забула про відкритий вогонь. У реальність спортсменку повернув лише дим, що йшов стелею. Коли Дар'я зайшла в свою кімнату, усе вже повністю палало. За словами росіянки, у неї згоріли гроші і цінні речі. Залишилася недоторканою лише олімпійська нагорода.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Нижньому Новгороді на колишнього боксера завели карну справу за побиття сина. Ексспортсмен бив дитину, намагаючись прищепити йому любов до спорту.