Олимпийская чемпионка Харлан приняла кардинальное решение о своей карьере

Знаменитая украинская фехтовальщица Ольга Харлан решила остаться в спорте еще на один олимпийский цикл. Ныне 30-летняя саблистка из Николаева пока что не смогла стать олимпийской чемпионкой в личном первенстве и попытается реализовать свою мечту на Играх в Париже-2024.

Об этом одна из лучших спортсменок страны сообщила на своей странице в Instagram. Этим объявлением Харлан положила конец слухам о ее возможном уходе из спорта.

"Привет всем! Последние два года были сложными в моей жизни и карьере. Пройдя через падения и разочарования, сил подняться было все меньше и меньше. Это было сложно… Могу сказать, и сейчас не легко…

Видео дня

Но мое самое лучшее лекарство – это время. И у меня оно было, чтобы осознать, все взвесить и решить. Решить, что я хочу продолжить этот нелегкий путь к мечте. Начать с чистого листа и в оставшиеся 2,5 года отдаться все-таки любимому делу и своим целям. Так что, до встречи на дорожке", – подытожила звезда нашего спорта.

Напомним, олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях Харлан стала в неполные 18 лет в Пекине-2008. В личных турнирах украинка ограничивалась бронзовыми медалями в Лондоне-2012 и в Рио-2016.

В Бразилии многократная чемпионка мира и Европы еще взяла и "серебро" с подругами по команде. А вот из Японии прошлым летом она приехала без награды. За персональным "золотом" Ольга начинает свой последний поход сейчас.

В последние годы в жизни саблистки произошли заметные изменения: она стала встречаться с итальянцем Луиджи Самеле, принимала участие в телешоу "Танці з зірками", стала прототипом для куклы Барби, снималась в модельных и рекламных съемках.

Своих поклонников Ольга также радует позитивным отношением к жизни и патриотизмом.

Как сообщал OBOZREVATEL, звездная саблистка Харлан сверкнула в вызывающем платье.

На днях Харлан привела в семью нового друга.