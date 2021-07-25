Олимпиада-2020: где смотреть выступления украинцев 26 июля, расписание трансляций, календарь

На Олимпиаде-2020 в Японии в понедельник, 26 июля, будет разыгран 21 комплект наград. В числе претендентов на медаль есть и украинцы.

Главной медальной надеждой нашей страны является Ольга Харлан. 30-летняя уроженка Николаева стартует со стадии 1/32 финала. Первый поединок в женской сабле начнется в 04:00 по киевскому времени.

В 14:00 в борьбу вступают тяжелоатлетки. Украинка Камила Конотоп после победы на чемпионате мира имеет отличные шансы на медальный успех на Олимпиаде.

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Свои поединки проведут и украинские теннисистки. Элина Свитолина во 2-м раунде сыграет с австралийкой Айлой Томлянович, а сестры Надежда и Людмила Киченок сыграют в парном разряде с итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини.

Спортивные гимнасты Евгений Юденков, Петр Пахнюк, Игорь Радивилов и Илья Ковтун в 13:00 попробуют взять медаль в командном турнире.

Прыгуны в воду Олег Сербин и Алексей Середа выступят в синхронных прыжках с 10-метровой платформы. Начало в 09:00 по киевскому времени.

Игорь Трояновский и Денис Кесиль примут участие в соревнованиях пловцов. Начало заплыва на 200 метров баттерфляем в 13:20 по Киеву.

Выступление украинцев: (время киевское)

3:00. Стендовая стрельба. Скит. Ирина Маловичко. 2-й день квалификации. Финал в 8:50

3:55 Фехтование. Женская сабля. 1/16 финала. Ольга Харлан

6:00 Настольный теннис. Мужчины, второй раунд. Коу Лей – Омар Ассар (Египет)

6:40 Бадминтон. Групповой раунд. Женщины. Мария Улитина – Фабиана Сильва (Бразилия)

8:00 Теннис. Женщины, пары. Надежда Киченок/Людмила Киченок - Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия)

9:00 Прыжки в воду. Синхрон, 10 м, мужчины. Алексей Середа/Олег Сербин

Не раньше 9:00. Теннис. Женщины, второй круг. Элина Свитолина - Айла Томлянович (Сербия)

13:00 Спортивная гимнастика. Командное многоборье, мужчины. Украина (Пахнюк, Радивилов, Ковтун, Юденков)

13:20 Плавание. Мужчины, 200 м баттерфляй. Квалификация. Денис Кесиль, Игорь Трояновский

13:50 Тяжелая атлетика. Женщины – 55 кг. Камила Конотоп

Расписание финалов 3-го дня, 26 июля (21 комплект медалей)

0:30 – 3:00. Триатлон. Мужчины

4:30 – 6:40. Плавание. Мужчины – 100 м брасс, 4х100 в/с. Женщины – 100 м батт, 400 м в/с

6:45 – 7:55. Скейтбординг. Женщины, улица

8:50 – 11:15. Стендовая стрельба. Скит – мужчины, женщины

9:00 – 11:00. Велоспорт, маутинбайк. Мужчины

9:00 – 10:00. Прыжки в воду. Синхрон, 10 м, мужчины

9:45 – 10:45. Гребля на байдарках и каноэ. С-1 слалом, мужчины

10:15 – 11:25. Стрельба из лука. Мужские сборные

11:00 – 13:40. Дзюдо. Мужчины – 73 кг. Женщины – 57 кг

13:00 – 16:00. Спортивная гимнастика. Командное многоборье, мужчины

13:50 – 15:25. Фехтование. Мужская рапира, инд. Женская сабля, инд

13:50 – 16:00. Тяжелая атлетика. Женщины – 55 кг

14:00 – 16:10. Настольный теннис. Смешанные пары

14:30 – 16:40. Тхэквондо. Мужчины – 80 кг. Женщины – 67 кг

Расписание ТВ-трансляций на UA:Перший:

00:30. Триатлон

03:00. Фехтование

03:25. Академическая гребля

04:30. Плавание, дзюдо

07:55. Бадминтон

09:00. Прыжки в воду

10:00. Пулевая стрельба

10:30. Студия Олимпийские игры

11:00. Бокс

12:00. Фехтование. Спортивная гимнастика

16:30. Студия Олимпийские игры

18:20. Повторы

21:40. Время Олимпийских игр

*время киевское

Как сообщал OBOZREVATEL, во второй соревновательный день копилка сборной Украины пополнилась "бронзой" в мужской шпаге.