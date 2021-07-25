Олимпиада-2020: где смотреть выступления украинцев 26 июля, расписание трансляций, календарь
На Олимпиаде-2020 в Японии в понедельник, 26 июля, будет разыгран 21 комплект наград. В числе претендентов на медаль есть и украинцы.
Главной медальной надеждой нашей страны является Ольга Харлан. 30-летняя уроженка Николаева стартует со стадии 1/32 финала. Первый поединок в женской сабле начнется в 04:00 по киевскому времени.
В 14:00 в борьбу вступают тяжелоатлетки. Украинка Камила Конотоп после победы на чемпионате мира имеет отличные шансы на медальный успех на Олимпиаде.
Свои поединки проведут и украинские теннисистки. Элина Свитолина во 2-м раунде сыграет с австралийкой Айлой Томлянович, а сестры Надежда и Людмила Киченок сыграют в парном разряде с итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини.
Спортивные гимнасты Евгений Юденков, Петр Пахнюк, Игорь Радивилов и Илья Ковтун в 13:00 попробуют взять медаль в командном турнире.
Прыгуны в воду Олег Сербин и Алексей Середа выступят в синхронных прыжках с 10-метровой платформы. Начало в 09:00 по киевскому времени.
Игорь Трояновский и Денис Кесиль примут участие в соревнованиях пловцов. Начало заплыва на 200 метров баттерфляем в 13:20 по Киеву.
Выступление украинцев: (время киевское)
3:00. Стендовая стрельба. Скит. Ирина Маловичко. 2-й день квалификации. Финал в 8:50
3:55 Фехтование. Женская сабля. 1/16 финала. Ольга Харлан
6:00 Настольный теннис. Мужчины, второй раунд. Коу Лей – Омар Ассар (Египет)
6:40 Бадминтон. Групповой раунд. Женщины. Мария Улитина – Фабиана Сильва (Бразилия)
8:00 Теннис. Женщины, пары. Надежда Киченок/Людмила Киченок - Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия)
9:00 Прыжки в воду. Синхрон, 10 м, мужчины. Алексей Середа/Олег Сербин
Не раньше 9:00. Теннис. Женщины, второй круг. Элина Свитолина - Айла Томлянович (Сербия)
13:00 Спортивная гимнастика. Командное многоборье, мужчины. Украина (Пахнюк, Радивилов, Ковтун, Юденков)
13:20 Плавание. Мужчины, 200 м баттерфляй. Квалификация. Денис Кесиль, Игорь Трояновский
13:50 Тяжелая атлетика. Женщины – 55 кг. Камила Конотоп
Расписание финалов 3-го дня, 26 июля (21 комплект медалей)
0:30 – 3:00. Триатлон. Мужчины
4:30 – 6:40. Плавание. Мужчины – 100 м брасс, 4х100 в/с. Женщины – 100 м батт, 400 м в/с
6:45 – 7:55. Скейтбординг. Женщины, улица
8:50 – 11:15. Стендовая стрельба. Скит – мужчины, женщины
9:00 – 11:00. Велоспорт, маутинбайк. Мужчины
9:00 – 10:00. Прыжки в воду. Синхрон, 10 м, мужчины
9:45 – 10:45. Гребля на байдарках и каноэ. С-1 слалом, мужчины
10:15 – 11:25. Стрельба из лука. Мужские сборные
11:00 – 13:40. Дзюдо. Мужчины – 73 кг. Женщины – 57 кг
13:00 – 16:00. Спортивная гимнастика. Командное многоборье, мужчины
13:50 – 15:25. Фехтование. Мужская рапира, инд. Женская сабля, инд
13:50 – 16:00. Тяжелая атлетика. Женщины – 55 кг
14:00 – 16:10. Настольный теннис. Смешанные пары
14:30 – 16:40. Тхэквондо. Мужчины – 80 кг. Женщины – 67 кг
Расписание ТВ-трансляций на UA:Перший:
00:30. Триатлон
03:00. Фехтование
03:25. Академическая гребля
04:30. Плавание, дзюдо
07:55. Бадминтон
09:00. Прыжки в воду
10:00. Пулевая стрельба
10:30. Студия Олимпийские игры
11:00. Бокс
12:00. Фехтование. Спортивная гимнастика
16:30. Студия Олимпийские игры
18:20. Повторы
21:40. Время Олимпийских игр
*время киевское
Как сообщал OBOZREVATEL, во второй соревновательный день копилка сборной Украины пополнилась "бронзой" в мужской шпаге.