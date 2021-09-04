Ольге Харлан – 31: как менялась наша олимпийская чемпионка. Фото

В субботу, 4 сентября, прославленная украинская фехтовальщица Ольга Харлан отпраздновала свой день рождение. Олимпийской чемпионке Пекина и многократной победительнице чемпионатов мира исполнилось 31 год.

Ольга шесть раз выигрывала мировое первенство, восемь раз поднималась на наивысшую ступень пьедестала чемпионатов Европы, выиграла в 2015 году в Баку Европейские игры, в 2012 году завоевала "бронзу" Олимпиады Лондоне, а в 2016 году – в Рио.

Первую медаль на взрослом континентальном первенстве Ольга добыла в 14-летнем возрасте. Уже на следующий год Харлан стала вице-чемпионкой Европы в личном первенстве.

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В 2010 году спортсменку избрали депутатом Николаевской городской рады от Партии регионов.

В 2020 году Ольга Харлан стала прототипом для куклы Барби. Кукла-фехтовальщица вошла в серию Role Models, которую начали выпускать в 2018-м. Харлан стала первой украинкой, которая попала в эту серию.

В конце августа стало известно, что Ольга будет принимать участие в новом сезоне "Танцев со звездами".

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