Оксана Баюл намекнула на воровство россиян

Знаменитая украинская фигуристка Оксана Баюл намекнула, что заслуженный тренер России Этери Тутберидзе незаконно использует название "Чемпионы на льду" для своего шоу.

Гастрольное шоу фигуристов с таким же названием (Champions on Ice) существует в США и первый тур был организован после 1969 года.

"Эти дети понятия не имеют, что такое настоящие "Чемпионы на льду" и кто создал этот бренд. Том Коллинз, твой тур был разнообразным, а участниками были самые разные фигуристы со всего мира", – написала Баюл в Instagram.

Оксана Баюл высказалась о названии шоу Instagram Оксаны Баюл

"Чемпион на льду – всегда чемпион в наших сердцах", – написала в ответ трехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Богинская.

"Пускай будет по-твоему. Только зарегистрированные марки использовать без компенсации не надо", – ответила ей Баюл, намекнув на воровство названия.

Оксана Баюл ответила россиянке Instagram Оксаны Баюл

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Баюл заявила, что российская чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова позаимствовала ее идею насчет костюма.