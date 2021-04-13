Оксана Баюл натякнула на крадiжку вiд росіян

Максим Іншаков Інші види спорту 19:08, 13.04.2021 Оновлено: 19:27, 13.04.2021

Знаменита українська фігуристка Оксана Баюл натякнула, що заслужений тренер Росії Етері Тутберідзе незаконно використовує назву "Чемпіони на льоду" для свого шоу.

Гастрольне шоу фігуристів із такою ж назвою (Champions on Ice) існує в США та перший тур був організований після 1969 року.

"Ці діти не уявляють, що таке справжні "Чемпіони на льоду" і хто створив цей бренд. Том Коллінз, твій тур був різноманітним, а учасниками були найрізноманітніші фігуристи з усього світу", – написала Баюл в Instagram.

Оксана Баюл висловилася про назву шоу
Instagram Оксани Баюл

"Чемпіон на льоду – завжди чемпіон в наших серцях", – написала у відповідь триразова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Світлана Богинська.

"Нехай буде по-твоєму. Тільки зареєстровані марки використовувати без компенсації не треба", – відповіла їй Баюл, натякнувши на крадiжку назви.

Оксана Баюл відповіла росіянці
Instagram Оксани Баюл

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Баюл заявила, що російська чемпіонка світу з фігурного катання Аліна Загiтова запозичила її ідею щодо костюма.

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