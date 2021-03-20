Объявлено, кто сразится за чемпионский пояс Хабиба

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт объявил, что за вакантный титул в легком весе сразятся американец Майкл Чендлер и бразилец Чарльз Оливейра.

Этот поединок станет главным на ивенте UFC 262, который запланирован на 15 мая.

Acknowledging Khabib's retirement, Dana White tells @bokamotoESPN that Charles Oliveira and Michael Chandler will fight for the vacant lightweight championship at UFC 262 on May 15 🏆 pic.twitter.com/tHCZz2TQqj — ESPN MMA (@espnmma) March 19, 2021

Для Чендлера битва за титул станет второй в UFC. Его общая статистика – 22 победы и пять поражений.

У Оливейры – 30 побед и восемь поражений. Он выступает в UFC с 2010 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, россиянин Хабиб Нурмагомедов в пятницу, 19 марта, принял официальное решение уйти из смешанных единоборств (MMA).

Хабиб одержал 29 побед в 29 поединках, 13 из которых были добыты в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата.

24 октября в своем последнем бою Нурмагомедов "задушил" американца Джастина Гэтжи и сразу же объявил о завершении карьеры. Позже россиянин объяснил это решение.