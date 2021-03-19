Хабиб принял окончательное решение о своей карьере
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что российский боец смешанных единоборств (MMA) Хабиб Нурмагомедов принял окончательное решение завершить карьеру.
Об этом глава промоушена сообщил на своей странице в Twitter. Он поблагодарил спортсмена из РФ и пожелал ему наслаждаться тем, что ждет его впереди.
"29-0 – вот и все. Хабиб на 100% официально завершил карьеру. Было невероятно наблюдать за твоей работой, благодарю тебя за все и желаю наслаждаться тем, что ждет тебя дальше", – заявил Уайт.
Эту информацию подтвердил и сам россиянин, опубликовав соответствующий пост на своей странице в Instagram. Нурмагомедов поблагодарил всю команду UFC и, в особенности, главу промоушена, а также выразил надежду на то, что фанаты смешанных единоборств примут и поймут его решение.
Хабиб одержал 29 побед в 29 поединках, 13 из которых были добыты в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата.
Как сообщал OBOZREVATEL, в своем последнем бою Нурмагомедов "задушил" американца Джастина Гэтжи и сразу же объявил о завершении карьеры. Позже россиянин объяснил это решение.