Новый скандал в гимнастике: у России отобрали "золото" чемпионата мира

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Другие виды спорта
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Новый скандал в гимнастике: у России отобрали 'золото' чемпионата мира

Россиянка Ангелина Мельникова была лишена победы на чемпионате мира по спортивной гимнастке, который в эти дни завершился в Японии. 21-летняя спортсменка стала второй в вольных упражнениях после того, как на выступление ее оппонентки было оценено лучше после подачи протеста.

Мельникова с "серебром" ЧМ.

Уроженка Воронежа получила за свое выступление 14,000 балла и была сначала объявлена победительницей. Однако представители японской спортсменки Маи Мураками оспори результаты и запросили у судей просмотр видеоповтора, сообщает Чемпионат.com.

Видео дня
Ангелина Мельникова на соревнованиях.
Ангелина Мельникова стала второй на ЧМ.

После изучения видео оценка для Мураками была поднята на одну десятую балла – до 14,066. Это сделало хозяйку соревнований чемпионкой первенства. А Мельникова вынуждена была довольствоваться "серебром". Россия пыталась подать ответный протест, но ей в этом праве было отказано.

Мельникова позирует для фото.
Ангелина Мельникова была лишена "золото" ЧМ.

Представительница РФ эмоционально отреагировала на решение судей. "Протест не приняли. То, что нам ответили на подачу протеста, я даже говорить не буду. Это было ужасно. Мне очень жаль, я расстроена. Сделала, что могла, выполнила свой максимум. Одно из лучших моих исполнений вольных упражнений", – написала Ангелина в Instagram-stories.

Мельникова возмутилась решением на ЧМ.
Мельникова похвасталась фотосессией.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная России по художественной гимнастике впервые за 25 лет не смогла выиграть "золото" Олимпийских игр. После этого в РФ обвинили судей в предвзятости и устроили травлю израильской чемпионки Линой Ашрам.

Спортивная гимнастика