Новый скандал в гимнастике: у России отобрали 'золото' чемпионата мира

Россиянка Ангелина Мельникова была лишена победы на чемпионате мира по спортивной гимнастке, который в эти дни завершился в Японии. 21-летняя спортсменка стала второй в вольных упражнениях после того, как на выступление ее оппонентки было оценено лучше после подачи протеста.

Уроженка Воронежа получила за свое выступление 14,000 балла и была сначала объявлена победительницей. Однако представители японской спортсменки Маи Мураками оспори результаты и запросили у судей просмотр видеоповтора, сообщает Чемпионат.com.

Видео дня

После изучения видео оценка для Мураками была поднята на одну десятую балла – до 14,066. Это сделало хозяйку соревнований чемпионкой первенства. А Мельникова вынуждена была довольствоваться "серебром". Россия пыталась подать ответный протест, но ей в этом праве было отказано.

Представительница РФ эмоционально отреагировала на решение судей. "Протест не приняли. То, что нам ответили на подачу протеста, я даже говорить не буду. Это было ужасно. Мне очень жаль, я расстроена. Сделала, что могла, выполнила свой максимум. Одно из лучших моих исполнений вольных упражнений", – написала Ангелина в Instagram-stories.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная России по художественной гимнастике впервые за 25 лет не смогла выиграть "золото" Олимпийских игр. После этого в РФ обвинили судей в предвзятости и устроили травлю израильской чемпионки Линой Ашрам.