Новая работа Магучих в поезде вызвала ажиотаж в сети. Видео

Чемпионка Олимпиады в прыжках в высоту Ярослава Магучих примеряла на себя роль железнодорожного работника. Наша титулованная легкоатлетка поработала стаюрдом на поезде "Інтерсіті" по маршруту Запорожье – Киев в рамках акции, организованной "Укрзалізницею".

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У себя в Instagram Ярослава выложили видео, где в фирменной форме с бордовым костюмом и желтым галстуком проверяет билеты, общается с пассажирами и выполняет все то, что обычно делает рядовой проводника.

Эта акция стала частью кампании "Укрзалізниці" по привлечению внимания к важности путешествий внутри страны и к роли железных дорог в объединении украинцев.

В комментариях поклонники Росі устроили настоящий пожар, завалив 23-летнюю спортсменку восторженными отзывами.

Напомним, что самым популярным поездом среди украинцев в октябре стал №128 Запорожье – Львов. За месяц он перевез более 53 тыс. пассажиров. Стоимость билетов в плацкарт (на рейс 29 октября) в этом поезде составляет 276,91 грн.

Как сообщал OBOZ.UA 27 октября Ярослава стала обладательницей награды "Лучшая легкоатлетка Европы".

Отметим, что на 8-м этапе Бриллиантовой лиги в Париже Магучих побила мировой рекорд в женских прыжках в высоту, который держался с 1987 года. Ярослава стала первой женщиной в истории, которая прыгнула на высоту 2,10 м.

Спустя месяц Магучих завоевала золотую медаль Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту.

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