Национальный олимпийский комитет Германии выступил против возвращения российских спортсменов. На своем заседании в пятницу (17 марта) в Ганновере Исполнительный комитет НОК заявил, что продолжает выступать за исключение россиян и белорусов, а также официальных лиц этих двух стран из международных спортивных соревнований.

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В своем обращении немецкий НОК призвал Международный олимпийский комитет (МОК) и международные спортивные федерации продолжать консультироваться с НОК Украины и активную поддерживать украинских спортсменов.

"Президиум Немецкой конфедерации олимпийских видов спорта (DOSB) и входящие в нее организации выражают свою солидарность с украинскими спортсменами. Нельзя давать России и Беларуси возможность злоупотреблять участием и успехами своих спортсменов в международных соревнованиях в целях пропаганды войны", - говорится на сайте НОК Германии.

В тоже время немецкий Национальный олимпийский комитет отказался бойкотировать Игры-2024 в случае допуска РБ и РФ.

"Единственными жертвами такого спортивного бойкота являются наши спортсмены, которые упустят, возможно, единственный шанс осуществить свою олимпийскую мечту", - отмечается в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация фехтования Германии (DFB) отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин. На этом международном турнире впервые после начала полномасштабного вторжения России в Украины должны были участвовать российские и белорусские спортсмены.

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