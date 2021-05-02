Непобедимый боец UFC разбил машину, подаренную Кадыровым. Видео

Непобедимый шведский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев (9-0) попал в дорожно-транспортное происшествие в Грозном.

26-летний спортсмен чеченского происхождения разбил Mercedes-Benz, который ему подарил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. На видео видно, что в результате происшествия никто серьезно не пострадал. У авто разбита передняя часть.

Следующим соперником Чимаева должен был стать Леон Эдвардс. Планировалось, что их бой возглавит кард турнира UFC 14 марта, однако поединок был отменен уже в 3-й раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший обладатель временного титула чемпиона мира по версии WBA Лукас Браун рассказал о поездки в Чечню и встрече с Кадыровым. Боксер вспомнил, как фотографировался с политиком и неожиданно получил от Рамзана сильный удар в живот. Австралийцу посоветовали никак не реагировать на этот инцидент, потому что в противном случае его могли расстрелять