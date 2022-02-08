Ненужный России грузин неожиданно обыграл всех ее фигуристов на Олимпиаде-2022

Российские журналисты остались разочарованными выступлением своих фигуристов в короткой программе Олимпийских игр в Пекине. Особое внимание привлек тот факт, что всех троих представителей ОКР опередил их бывший соотечественник Морис Квителашвили, который с 2016 года стал выступать за родину своих предков – Грузию.

Об этом пишет сайт SportBox, отмечая что успехов 26-летний уроженец Москвы добился под руководством Этери Тутберидзе. Эта тренер грузинского происхождения также живет в столице РФ, но осталась с российским паспортом.

Морис показал пятый результат (97,98 балла) и обошел трех представителей ОКР. Евгений Семененко занял седьмое место, Марк Кондратюк – 15-е, а Андрей Мозалев – 23-е.

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В 2014 году Квителашвили стал победителем Кубка России среди взрослых, а в 2020-м принес Грузии "бронзу" чемпионата Европы – первую в историю страны медаль соревнований такого уровня. На открытии Игр-2022 в Пекине он удостоился права нести национальный флаг своей исторической родины.

Квалификацию после первого проката прошли 24 фигуриста, которые в четверг, 10 февраля, выступят с произвольной программой.

Здесь же американский фигурист Чен установил феноменальный мировой рекорд.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский фигурист на Олимпиаде опередил россиянина и резко ответил журналистке.

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