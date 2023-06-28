Ненормальные: олимпийский чемпион из РФ заявил, что против России выступает 'подавляющее меньшинство'

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСПР) Михаил Мамиашвили назвал давлением "подавляющего меньшинства" страны отстранение атлетов из РФ от международных соревнований. Олимпийский чемпион Сеула-88 возмутился запрету на демонстрацию на турнирах национальной символики страны-агрессорки.

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Об этом Мамиашвили заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Бывший борец, который избил свою подопечную на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году, обвинил Международный олимпийский комитет в политизации спорта.

"У меня, как у любого нормального человека, все это вызывает самое негативное мнение по этим решениям. Ни в одной хартии, ни в одном уставе ни одной спортивной федерации не прописано лишение национального флага. Это беспрецедентное политическое давление. Я с полной ответственностью заявляю – подавляющего меньшинства. И если быть объективным, в той ситуации, в которой сейчас находится МОК, в какой-то степени они понимают, что вынуждены подчиниться этому меньшинству. Но, с другой стороны, это ведет к развалу олимпийского движения", – сказал Мамиашвили.

Ранее он предложил "в Париж ехать на танках" из-за планов МОК допустить россиян к Олимпиаде-2024 в статусе сборной беженцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийский чемпион Юрий Борзаковский объяснил отстранение спортсменов от международных соревнований страхом Запада перед "самыми сильными в мире" атлетами из РФ.

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