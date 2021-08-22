Немецкие гимнастки объяснили, почему выступили на Олимпиаде без купальников

Немецкая гимнастка Паулина Шефер рассказала, что на Олимпиаде-2020 вся команда выступала в закрытых комбинезонах, из-за неприличных ракурсов и боязни случайно оголить ненужную часть тела. По мнению чемпионки мира 2017 года, во время выступления трусы могут съехать и показать не то, что не надо.

Шефер хочет, чтобы люди, которые смотрят их вид спорта, делали это не ради откровенных нарядов.

"А наша цель — не то, чтобы нас разглядывали. Мы хотим показать прекрасный спорт, красоту гимнастики".

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Спортсменка рассказала, что во время экстремальных движений на различных снарядах ей сложно уследить за купальником. В результате в интернете появляются сотни неприличных фотографий с соревнований, где она в прыжке с раздвинутыми ногами.

"Я не хочу такое видеть. Ты никогда не знаешь, куда они могут попасть. Это проблема не только для спортсменок постарше, но и для совсем юных. Закрытый костюм защищает всех", – призналась немка.

Шефер акцентирует внимание на том, что спортивная гимнастика это спорт, а не эротическое шоу.

"Мне нередко приходят неприличные сообщения и фотографии. Иногда это прямо отвратительно", — сказала Паулина в интервью BBC, текст которого приводит sport24.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле этого года немецкая гимнастка Сара Восс на чемпионате Европы-2021 в Базеле отказалась от трико в знак протеста против излишней сексуализации спортсменок.