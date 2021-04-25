Немецкая гимнастка на ЧЕ отказалась от трико в знак сексуального протеста

Немецкая гимнастка Сара Восс на чемпионате Европы-2021 в Базеле отказалась от трико в знак протеста против излишней сексуализации спортсменок.

Обычно спортсменки выступают в одежде с полностью открытыми ногами, но Восс решила выступать в обтягивающих штанах.

"По правилам международной федерации разрешается выступать в купальнике и брюках, но этого никто не делал. В какой-то момент я спросила себя: "А почему не стать первой?" Мы надеемся, что те гимнастки, которым неудобно в обычных костюмах, последуют нашему примеру. Мы получили много положительных отзывов здесь, на ЧЕ. Ни одна гимнастка не дала нам понять, что считает это полной глупостью. Напротив, меня поддержали тут и в социальных сетях", – рассказала Восс в интервью ZDF.

Спортсменка считает, что брюки должны добавить комфорта девушкам во время выступлений.

"Все мы, женщины, хотим, чтобы нашей кожей было хорошо. В спортивной гимнастике это становится все труднее и труднее по мере взросления. Когда я была маленькой девочкой, обтягивающие трико не казались мне такими уж неудобным. Но когда началось половое созревание, когда у меня начались месячные, я стала чувствовать себя все более неуютно"

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