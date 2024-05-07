'Не желают возвращения россиян': как другие сборные относятся к атлетам из РФ и кто хранит молчание, рассказал украинский призер ЧМ

Призер чемпионата мира по фристайлу Дмитрий Котовский рассказал, что представители других сборных по лыжной акробатике также не хотят возвращения на соревнования россиян, как и украинцы. При этом 22-летний победитель этапов Кубка мира считает, что даже если бы представители страны-агрессора соревновались в последние сезоны, то оставались бы позади нас.

По словам лидера сборной Украины Котовского, по поводу дальнейшего отстранения россиян и белорусов из разных источников поступает разная информация.

"Я за то, чтобы их вообще надолго отстранили, насколько это возможно. Без них хорошо тренируемся. Спортсмены из других команд также поддерживают нас и не желают их возвращения", – отметил Дмитрий.

"По поводу китайцев не знаю, они не очень общаются, а спортсмены из всех других стран, с которыми мы разговариваем, поддерживают нас. И они понимают эту ситуацию. Есть тренеры из Швейцарии, которые волонтерили и помогали, привозили медикаменты в Украину. Поэтому они сами даже частично что-то не видели в нашей стране и все понимают", – считает фристайлист.

А поводу разговоров за поребриком, что без белорусов и россиян, нет той конкуренции, которая была раньше, Котовский привел пример с прыжками.

"Они были сильными спортсменами. Это было видно в течение некоторых сезонов. Если взять, например, прыжки того же россиянина Максима Бурова, он совершал их на достаточно высокий балл. Но, если сейчас сделать те же прыжки, например, тот прыжок, который выполняю я, правильно, то балл будет выше. И даже будь он на этих соревнованиях и просто сравнить баллы за прыжки, то мой будет выше, а он будет позади", – отметил Дмитрий.

"Поэтому сейчас просто меньше людей соревнуется на турнирах. Но, даже если бы они были, и наши украинские спортсмены показывали такие же результаты, как например, в предыдущих сезонах, то они остались бы позади. Они не перегнали бы", – считает призер чемпионата мира.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинский победитель Кубков мира рассказал об отстранении агрессоров и злости во время тревоги.

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