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"Одним гробы, другим развлекуха". Навка показала фото с Песковым, нарвавшись на ответ в сети

Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
3,4 т.
'Одним гробы, другим развлекуха'. Навка показала фото с Песковым, нарвавшись на ответ в сети

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка похвасталась годовщиной свадьбы с Дмитрием Песковым. У себя в Instagram 48 летняя экс-фигуристка выложила совместную фотографию с пресс-секретарем Кремля, рассказав, как она счастлива в браке.

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"Одним гробы, другим развлекуха". Навка показала фото с Песковым, нарвавшись на ответ в сети

Подписчики бывшей спортсменки не оценили такой поступок. В комментариях юзеры пишту Навке о смертях, которые принесла власть России.

"Красота... Одним гробы другим развлекуха", "В Изюме после вашего освобождения из братских могил извлекли 315 женщин и 5 детей. Вы счастливы? Ваши дети здоровы?" – отмечают пользователи под снимком.

"Одним гробы, другим развлекуха". Навка показала фото с Песковым, нарвавшись на ответ в сети
"Одним гробы, другим развлекуха". Навка показала фото с Песковым, нарвавшись на ответ в сети
"Одним гробы, другим развлекуха". Навка показала фото с Песковым, нарвавшись на ответ в сети

Некоторые вспоминают, что Навка разрушила семью Пескова.

"Навке не стыдно, что увела Пескова из семьи. А ты подумала о бывшей семье", "Надеюсь что несчастны будете вместе , и расплачиваться по счетам времени тоже будете вместе", – не сдерживают эмоций комментаторы.

"Одним гробы, другим развлекуха". Навка показала фото с Песковым, нарвавшись на ответ в сети
"Одним гробы, другим развлекуха". Навка показала фото с Песковым, нарвавшись на ответ в сети
"Одним гробы, другим развлекуха". Навка показала фото с Песковым, нарвавшись на ответ в сети
"Одним гробы, другим развлекуха". Навка показала фото с Песковым, нарвавшись на ответ в сети

Напомним, что Навка в 2010 году завязала роман с женатым на тот момент Песковым. 21 августа 2014 года в Подмосковье Навка родила вторую дочь — Надежду. 1 августа 2015 года в Сочи состоялась свадьба Навки и Пескова.

"Одним гробы, другим развлекуха". Навка показала фото с Песковым, нарвавшись на ответ в сети

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