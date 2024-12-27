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"Не могла находиться и трех секунд": самая красивая спортсменка Украины рассказала о своей свадьбе, неожиданном танце и гостях с фронта

Елена Павлова
Другие виды спорта
7 минут
8,3 т.
'Не могла находиться и трех секунд': самая красивая спортсменка Украины рассказала о своей свадьбе, неожиданном танце и гостях с фронта

Одна из самых красивых спортсменок Украины и мира, серебряный призер первенства планеты по прыжкам в высоту Юлия Левченко в 2024 году решила, что уже нельзя откладывать, и сыграла свадьбу со своим любимым. Известная легкоатлетка призналась, что праздник они организовали спонтанно и подстраивали под родителей. И 16 июля мужчиной 26-летнего известного прыгуна в высоту стал бегун на длинные дистанции Юрий Кищенко.

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В разговоре с OBOZ.UA Левченко рассказала, почему решилась на свадьбу только сейчас, ведь они с Юрием вместе уже 10 лет, почему было трудно находиться в праздничном платье без кондиционера и какой еще вид спорта осваивает в межсезонье.

Юлия Левченко и Юрий Кищенко
"Не могла находиться и трех секунд": самая красивая спортсменка Украины рассказала о своей свадьбе, неожиданном танце и гостях с фронта

– Расскажите, как планировали свадьбу? Вы ведь были обручены уже довольно давно, но все время откладывали это событие. Как решили, что этот день настал?

– Сначала, это с 2019 года, продолжались спортивные сезоны и было некогда. Затем начался коронавирус и было не до этого. После чего, конечно, повлияла война – в такое время не до каких-то празднований. Поэтому свадьба откладывалась и откладывалась.

И в какой-то момент я просто понимаю, что нужно… не знаю, нужно успеть жить. Это было не принципиально для меня, потому что я уже знаю своего мужа достаточно долго, на сегодняшний день мы уже десять лет вместе. Но это мгновение было почему-то такое волнительное. Я думала, что не стану волноваться, а это было очень волнительно.

"Не могла находиться и трех секунд": самая красивая спортсменка Украины рассказала о своей свадьбе, неожиданном танце и гостях с фронта

Мы не делали никакого такого прямого праздника. Мы просто сделали роспись, но когда дело дошло до росписи, то такие подумали: а может мне уже и белое платье одеть, побыть этой принцессой, почувствовать себя настоящей невестой? И все уже немножко приобрело такой формальный вид. Ведь поначалу мы вообще думали, что пойдем просто распишемся. И все.

"Не могла находиться и трех секунд": самая красивая спортсменка Украины рассказала о своей свадьбе, неожиданном танце и гостях с фронта

– Но нужно было, чтобы друзья и родные тоже порадовались за вас?

– Да. Но у нас была такая очень маленькая семейная компания, потому что все было спонтанно. Мы выбрали дату, и, честно говоря, мы подстраивали ее под то, чтобы наши родители могли присутствовать. У моего мужа папа вообще на линии фронта. И как раз у него был отпуск, на той неделе он мог приехать. Поэтому мы подстраивали эти дни, чтобы побыть максимально со своими близкими людьми, чтобы все могли присутствовать на свадьбе.

"Не могла находиться и трех секунд": самая красивая спортсменка Украины рассказала о своей свадьбе, неожиданном танце и гостях с фронта

Но, конечно, многие и не доехали, потому что это было лето и было очень жарко. Настолько, что людям становилось плохо. Помню, как я выбирала себе платье, и просто не могла в ней находиться даже три секунды, если без кондиционера, хотя оно было максимально легким. Таковы были моменты. Но это весь такой семейный праздник – как я себе представляла, так он и получился.

"Не могла находиться и трех секунд": самая красивая спортсменка Украины рассказала о своей свадьбе, неожиданном танце и гостях с фронта

– В сети есть видео вашего трогательного свадебного танца. Как выбирали песню?

– А мы ничего не готовили. Нас очень спасло то, что все было самопроизвольно, поэтому у нас все было максимально такое трусливое. Мы просто сделали роспись, потом поехали отпраздновать – просто тортик съесть. И в какой-то момент я такова: так давай уже, может, и первый танец станцуем, который мы не готовили. И танцевать мы не умеем. Но это был некий экспромт (смеется).

"Не могла находиться и трех секунд": самая красивая спортсменка Украины рассказала о своей свадьбе, неожиданном танце и гостях с фронта

Но все это как-то так случилось органично, что было классно. И классно, что рядом были все близкие люди, которые смогли приехать к нам в тот день. И вышел такой уютный семейный праздник, и этого очень не хватает сейчас, не хватает таких приятных воспоминаний, моментов.

– А ваши родители сейчас где? Ведь всем известно, что родом вы из Донбасса?

– Я там родилась, но не жила. Поэтому вся моя жизнь проходила уже в Киеве. Но, конечно, когда приезжали к нам знакомые из Бахмута – они еще уезжали в начале – я у них спрашивала, как дела. Они такие: ну, у нас там плохо, но будем надеяться, потому что, говорят, в нашей квартире коробка из-под дома стоит. И я думала: "Боже, в каком смысле коробка?"

"Не могла находиться и трех секунд": самая красивая спортсменка Украины рассказала о своей свадьбе, неожиданном танце и гостях с фронта

А теперь уже и города такого нет. Уже уничтожили все. И это очень страшно, потому что я даже боюсь вообразить, как людям нужно прямо с самого нуля начинать строить свою жизнь. Для людей это огромный стресс и горе.

– Ваш папа также воевал с самого начала полномасштабного вторжения РФ.

– Да, у нас так случайно просто получилось, что он и папа моего мужа в первые дни ушли добровольцами. Они не вместе где-нибудь находятся, но вдвоем еще служат.

"Не могла находиться и трех секунд": самая красивая спортсменка Украины рассказала о своей свадьбе, неожиданном танце и гостях с фронта
"Не могла находиться и трех секунд": самая красивая спортсменка Украины рассказала о своей свадьбе, неожиданном танце и гостях с фронта

– Думаю, что свадьба должна предоставить вам не только положительные эмоции, но и вдохновить на дальнейшие достижения. Потому что я видела, как вы печалитесь, когда не идет этот прыжок. Особенного после коронавируса, после которого вам было тяжело обрести свою оптимальную форму. А здесь такое знаковое и важное событие...

– Конечно. Знаете, спортсменам вообще тяжело в этом плане, потому что мы такие немного зашоренные на спорте. У нас графики, режимы, сезоны. И ты иногда немного абстрагируешься от каких-то обычных событий в жизни. А свадьба действительно прибавила позитива. И ты понимаешь, что есть в жизни еще что-то тоже столь важное. И даже если не получается так, как ты хотел, в чем-то одном, надо посмотреть и увидеть, что у тебя в другом есть что-то хорошее.

"Не могла находиться и трех секунд": самая красивая спортсменка Украины рассказала о своей свадьбе, неожиданном танце и гостях с фронта

То есть, не бывает так, что только все плохо. И в этом плане классно, что можно переключиться. К примеру, я имела возможность поиграть в падл-теннис.

Знаете, я привыкла заниматься спортом только так, как я занимаюсь – ответственно подходить ко всему. А тут я пришла для удовольствия. И я никогда этого раньше не делала, потому что у меня никогда не было времени и понимания, как еще заниматься каким-нибудь видом спорта, если ты уже спортсмен. А так попробовала. И это прикольно, классно, новые эмоции, что-то новое.

Легкоатлетка-красавица.
"Не могла находиться и трех секунд": самая красивая спортсменка Украины рассказала о своей свадьбе, неожиданном танце и гостях с фронта

Новые знакомые появились. Это тоже прикольно. Это все с опытом приходит. И это учит нас, что надо пробовать немного разгружать голову.

– Мне кажется, что за границу спортсмены уже давно к этому пришли.

– Я не знаю, может, это ментальность у нас такая. Может мы так серьезны. Все не могут быть одинаковыми. Если мы возьмем американцев, то они так харизматичны, экспрессивны. Они такие напором принимают. Они здесь могут тебя рассказать анекдот, а через мгновение уже на дорожку выйти, бежать. Ну, то есть мы немного другие. Но оно все меняется.

Левченко в платье в Португалии.

Новое молодое поколение, которое сейчас, уже не похоже на таких спортсменов, как мы. Совершенно. Они уже совсем другие. Более развиты в том плане, что у них есть доступ к интернету, соцсетям. Они общаются между собой, это все гораздо быстрее. Они могут увидеть, какой еще есть мир. То есть мы в своем детстве только по телевизору могли увидеть это в каком-то фильме. А у них открыт доступ, поэтому они уже больше так уверены в себе в хорошем смысле.

Юлия Левченко
Красавица Левченко.

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