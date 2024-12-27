'Не могла находиться и трех секунд': самая красивая спортсменка Украины рассказала о своей свадьбе, неожиданном танце и гостях с фронта

Одна из самых красивых спортсменок Украины и мира, серебряный призер первенства планеты по прыжкам в высоту Юлия Левченко в 2024 году решила, что уже нельзя откладывать, и сыграла свадьбу со своим любимым. Известная легкоатлетка призналась, что праздник они организовали спонтанно и подстраивали под родителей. И 16 июля мужчиной 26-летнего известного прыгуна в высоту стал бегун на длинные дистанции Юрий Кищенко.

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В разговоре с OBOZ.UA Левченко рассказала, почему решилась на свадьбу только сейчас, ведь они с Юрием вместе уже 10 лет, почему было трудно находиться в праздничном платье без кондиционера и какой еще вид спорта осваивает в межсезонье.

– Расскажите, как планировали свадьбу? Вы ведь были обручены уже довольно давно, но все время откладывали это событие. Как решили, что этот день настал?

– Сначала, это с 2019 года, продолжались спортивные сезоны и было некогда. Затем начался коронавирус и было не до этого. После чего, конечно, повлияла война – в такое время не до каких-то празднований. Поэтому свадьба откладывалась и откладывалась.

И в какой-то момент я просто понимаю, что нужно… не знаю, нужно успеть жить. Это было не принципиально для меня, потому что я уже знаю своего мужа достаточно долго, на сегодняшний день мы уже десять лет вместе. Но это мгновение было почему-то такое волнительное. Я думала, что не стану волноваться, а это было очень волнительно.

Мы не делали никакого такого прямого праздника. Мы просто сделали роспись, но когда дело дошло до росписи, то такие подумали: а может мне уже и белое платье одеть, побыть этой принцессой, почувствовать себя настоящей невестой? И все уже немножко приобрело такой формальный вид. Ведь поначалу мы вообще думали, что пойдем просто распишемся. И все.

– Но нужно было, чтобы друзья и родные тоже порадовались за вас?

– Да. Но у нас была такая очень маленькая семейная компания, потому что все было спонтанно. Мы выбрали дату, и, честно говоря, мы подстраивали ее под то, чтобы наши родители могли присутствовать. У моего мужа папа вообще на линии фронта. И как раз у него был отпуск, на той неделе он мог приехать. Поэтому мы подстраивали эти дни, чтобы побыть максимально со своими близкими людьми, чтобы все могли присутствовать на свадьбе.

Но, конечно, многие и не доехали, потому что это было лето и было очень жарко. Настолько, что людям становилось плохо. Помню, как я выбирала себе платье, и просто не могла в ней находиться даже три секунды, если без кондиционера, хотя оно было максимально легким. Таковы были моменты. Но это весь такой семейный праздник – как я себе представляла, так он и получился.

– В сети есть видео вашего трогательного свадебного танца. Как выбирали песню?

– А мы ничего не готовили. Нас очень спасло то, что все было самопроизвольно, поэтому у нас все было максимально такое трусливое. Мы просто сделали роспись, потом поехали отпраздновать – просто тортик съесть. И в какой-то момент я такова: так давай уже, может, и первый танец станцуем, который мы не готовили. И танцевать мы не умеем. Но это был некий экспромт (смеется).

Но все это как-то так случилось органично, что было классно. И классно, что рядом были все близкие люди, которые смогли приехать к нам в тот день. И вышел такой уютный семейный праздник, и этого очень не хватает сейчас, не хватает таких приятных воспоминаний, моментов.

– А ваши родители сейчас где? Ведь всем известно, что родом вы из Донбасса?

– Я там родилась, но не жила. Поэтому вся моя жизнь проходила уже в Киеве. Но, конечно, когда приезжали к нам знакомые из Бахмута – они еще уезжали в начале – я у них спрашивала, как дела. Они такие: ну, у нас там плохо, но будем надеяться, потому что, говорят, в нашей квартире коробка из-под дома стоит. И я думала: "Боже, в каком смысле коробка?"

А теперь уже и города такого нет. Уже уничтожили все. И это очень страшно, потому что я даже боюсь вообразить, как людям нужно прямо с самого нуля начинать строить свою жизнь. Для людей это огромный стресс и горе.

– Ваш папа также воевал с самого начала полномасштабного вторжения РФ.

– Да, у нас так случайно просто получилось, что он и папа моего мужа в первые дни ушли добровольцами. Они не вместе где-нибудь находятся, но вдвоем еще служат.

– Думаю, что свадьба должна предоставить вам не только положительные эмоции, но и вдохновить на дальнейшие достижения. Потому что я видела, как вы печалитесь, когда не идет этот прыжок. Особенного после коронавируса, после которого вам было тяжело обрести свою оптимальную форму. А здесь такое знаковое и важное событие...

– Конечно. Знаете, спортсменам вообще тяжело в этом плане, потому что мы такие немного зашоренные на спорте. У нас графики, режимы, сезоны. И ты иногда немного абстрагируешься от каких-то обычных событий в жизни. А свадьба действительно прибавила позитива. И ты понимаешь, что есть в жизни еще что-то тоже столь важное. И даже если не получается так, как ты хотел, в чем-то одном, надо посмотреть и увидеть, что у тебя в другом есть что-то хорошее.

То есть, не бывает так, что только все плохо. И в этом плане классно, что можно переключиться. К примеру, я имела возможность поиграть в падл-теннис.

Знаете, я привыкла заниматься спортом только так, как я занимаюсь – ответственно подходить ко всему. А тут я пришла для удовольствия. И я никогда этого раньше не делала, потому что у меня никогда не было времени и понимания, как еще заниматься каким-нибудь видом спорта, если ты уже спортсмен. А так попробовала. И это прикольно, классно, новые эмоции, что-то новое.

Новые знакомые появились. Это тоже прикольно. Это все с опытом приходит. И это учит нас, что надо пробовать немного разгружать голову.

– Мне кажется, что за границу спортсмены уже давно к этому пришли.

– Я не знаю, может, это ментальность у нас такая. Может мы так серьезны. Все не могут быть одинаковыми. Если мы возьмем американцев, то они так харизматичны, экспрессивны. Они такие напором принимают. Они здесь могут тебя рассказать анекдот, а через мгновение уже на дорожку выйти, бежать. Ну, то есть мы немного другие. Но оно все меняется.

Новое молодое поколение, которое сейчас, уже не похоже на таких спортсменов, как мы. Совершенно. Они уже совсем другие. Более развиты в том плане, что у них есть доступ к интернету, соцсетям. Они общаются между собой, это все гораздо быстрее. Они могут увидеть, какой еще есть мир. То есть мы в своем детстве только по телевизору могли увидеть это в каком-то фильме. А у них открыт доступ, поэтому они уже больше так уверены в себе в хорошем смысле.

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