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Навка показала свою дочь, которую родила не от Пескова. Как выглядит повзрослевшая Александра

Максим Иншаков
Другие виды спорта
3 минуты
3,3 т.
Навка показала свою дочь, которую родила не от Пескова. Как выглядит повзрослевшая Александра

Чемпионка Турина-2006 в танцах на льду Татьяна Навка, поздравляя своих подписчиков с Новым годом, разместила фотографию с женской частью семьи. Вместе с 48-летней экс-фигуристкой позировали ее мама Раиса, а также две дочки.

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Навка показала свою дочь, которую родила не от Пескова. Как выглядит повзрослевшая Александра

В кадр попали 9-детняя Надежда, родившаяся от Дмитрия Пескова и 23-летняя Александра, которую Навка родила в браке с фигуристом и тренером Александром Жулиным.

Навка показала свою дочь, которую родила не от Пескова. Как выглядит повзрослевшая Александра

Александра родилась в Нью-Йорке в 2000 году, но в 2006-м вернулась в Москву, так как Навка подписала контракт на сотрудничество с популярным реалити-шоу "Ледниковый период".

Навка показала свою дочь, которую родила не от Пескова. Как выглядит повзрослевшая Александра

Когда дочери исполнилось 10 лет, Навка развелась с супругом и 5 лет воспитывала девочку самостоятельно. В 2014-м Навка родила вторую дочь Надежду от главы пресс-службы Кремля. В июне 2015-го Песков и Навка поженились.

Навка показала свою дочь, которую родила не от Пескова. Как выглядит повзрослевшая Александра

Александра Жулина окончила МГИМО. Под псевдонимом Алексия занимается музыкальной карьерой.

Навка показала свою дочь, которую родила не от Пескова. Как выглядит повзрослевшая Александра

Кроме увлечения музыкой пробовала себя в модельном бизнесе. В 2015 году Александра Жулина приняла участие в показе коллекции бренда Bella Potemkina, появившись в платье, выполненном в цветовой гамме российского флага.

Навка показала свою дочь, которую родила не от Пескова. Как выглядит повзрослевшая Александра
Навка показала свою дочь, которую родила не от Пескова. Как выглядит повзрослевшая Александра
Навка показала свою дочь, которую родила не от Пескова. Как выглядит повзрослевшая Александра
Навка показала свою дочь, которую родила не от Пескова. Как выглядит повзрослевшая Александра
Навка показала свою дочь, которую родила не от Пескова. Как выглядит повзрослевшая Александра
Навка показала свою дочь, которую родила не от Пескова. Как выглядит повзрослевшая Александра
Навка показала свою дочь, которую родила не от Пескова. Как выглядит повзрослевшая Александра

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Навка опубликовала у себя в Instagram поздравление с Новым годом, спровоцировав массу негатива в свой адрес. Бывшая фигуристка разместила фото с Дмитрием Песковым и их совместной дочкой Надеждой.

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