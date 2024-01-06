Навка показала свою дочь, которую родила не от Пескова. Как выглядит повзрослевшая Александра

Чемпионка Турина-2006 в танцах на льду Татьяна Навка, поздравляя своих подписчиков с Новым годом, разместила фотографию с женской частью семьи. Вместе с 48-летней экс-фигуристкой позировали ее мама Раиса, а также две дочки.

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В кадр попали 9-детняя Надежда, родившаяся от Дмитрия Пескова и 23-летняя Александра, которую Навка родила в браке с фигуристом и тренером Александром Жулиным.

Александра родилась в Нью-Йорке в 2000 году, но в 2006-м вернулась в Москву, так как Навка подписала контракт на сотрудничество с популярным реалити-шоу "Ледниковый период".

Когда дочери исполнилось 10 лет, Навка развелась с супругом и 5 лет воспитывала девочку самостоятельно. В 2014-м Навка родила вторую дочь Надежду от главы пресс-службы Кремля. В июне 2015-го Песков и Навка поженились.

Александра Жулина окончила МГИМО. Под псевдонимом Алексия занимается музыкальной карьерой.

Кроме увлечения музыкой пробовала себя в модельном бизнесе. В 2015 году Александра Жулина приняла участие в показе коллекции бренда Bella Potemkina, появившись в платье, выполненном в цветовой гамме российского флага.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Навка опубликовала у себя в Instagram поздравление с Новым годом, спровоцировав массу негатива в свой адрес. Бывшая фигуристка разместила фото с Дмитрием Песковым и их совместной дочкой Надеждой.

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