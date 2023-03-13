''Стою с лопатой – и начинается обстрел из ''Градов'': спортивный журналист рассказал о службе в полку спецназначения

Спортивный журналист и бывший пресс-атташе Федерации бокса Украины Юрий Трохимчук пытался попасть в ВСУ еще в 2014 году, но в ряды военных его не взяли из-за отсутствия должной подготовки. Однако уже после полномасштабного вторжения России Юрий нашел свое место в полку специального назначения "Сафари", который защищает Украину с весны 2022-го и вошел в состав новой штурмовой бригады "Лють" Национальной полиции страны.

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В разговоре с OBOZREVATEL Трохимчук вспомнил, как в феврале вместе с семьей пять дней прожил в бомбоубежище, учился рыть окопы на Запорожском направлении и попал под обстрел из "Градов". А также рассказал о штурме Ямполя, работе своего полка и встрече бойцов "Сафари" с боксером Александром Усиком.

– Ты помнишь 24 февраля? Как для тебя началось полномасштабное вторжение?

– Тогда время как будто сжалось. Первая неделя вторжения – как одни очень долгие сутки. Похожую концепцию ощущения времени передает один из моих любимых военных фильмов "Дюнкерк" Кристофера Нолана. В моем окружении почти не было военных, но фактически в такие отрезки жизни каждый становится бойцом! Просто уровень ответственности у каждого разный. Главной задачей для меня было тогда защитить свою семью: жену и маленького сына.

Первые пять дней фактически прожили в бомбоубежище. В нашем районе постоянно раздавались взрывы, а мы, обычные гражданские, не могли еще различать происхождение этих звуков: когда работает ПВО, а когда происходят прилеты... На соседней улице обломок ракеты попал в жилой дом... Точно знаю, что паника в такой момент – самый плохой союзник, и я пытался уберечь от нее и себя, и жену.

Признаюсь, что внутри стало более спокойно, когда приняли общее решение, что жена и сын некоторое время поживут за границей. Это развязало мне руки и освободило голову для реализации наибольшего стремления – быть нужным своей стране, вносить свой вклад в борьбу с врагом.

– Была ли у тебя до этого какая-нибудь военная подготовка?

– Можно сказать, что отношения с военным делом у меня были нулевые, если не считать уроки ПВП еще в школе. В университете соответствующей кафедры у нас не было. После вторжения России в Крым в 2014 году я сразу пошел в военкомат, где меня "приняли во внимание", но только на словах... Уже весной 2022-го сделал еще две попытки вступить в ряды ВСУ, пока мне "популярно" не объяснили , что люди без опыта пока не востребованы.

Но часто важные вещи в нашей жизни случаются сами собой. В новосозданном подразделении Национальной полиции Украины – полку спецназначения "Сафари" – служило немало ребят, тесно связанных со спортом – боксом, ММА, другими боевыми искусствами. Благодаря связям, которые остались у меня от работы в Федерации бокса Украины, узнал, что в данном подразделении есть свободные вакансии "журналистов". Беру это слово в кавычки, потому что в штатном расписании должности "журналист" не существует.

В первые месяцы войны вообще было не до официоза, о бюрократии никто не думал. Ты или "здесь и сейчас" – вместе с ребятами, в коллективе, объединенном общей военной задачей, или отсиживаешься дома.

– Как родные отнеслись к тому, что ты едешь на войну?

– Решения я принимал самостоятельно. Вопросы личной безопасности, безопасности родных – всегда на первом месте. Но мы не можем находиться в стороне от того, что происходит вокруг, когда фактически на кону будущее нашего государства.

Родители, конечно, переживали, но меня полностью поняли. Я благодарен также жене, которая морально меня поддерживала, присылала обереги, и, конечно, сыну за то, что меня вдохновлял.

– Расскажи о полке "Сафари" и о своем направлении работы.

– С началом полномасштабного вторжения России в Национальной полиции Украины были созданы сводные отряды, выполняющие специальные задачи по поддержке военных, по "зачистке" населенных пунктов, ударно-штурмовым действиям, выявлению позиций врага… Одним из таких подразделений является полк спецназначения "Сафари". В общем наши бойцы выполняют широкий спектр задач на линии фронта: у нас работают разведчики, снайперы, специалисты по аэроразведке, работа которых помогает нашей артиллерии корректировать огонь по позициям врага.

Кроме того, наше подразделение тесно работает совместно с другими военными формированиями при "зачистке" населенных пунктов. Все это набрало обороты с конца марта – начала апреля прошлого года в Киевской области, когда бойцы нашего полка выполняли соответствующую работу в Ирпене и Буче. Когда наша армия освобождает очередной город или поселок, ситуация может сложиться по-разному: враг часто оставляет засады, не говоря уже о минировании… Кто сказал, что полицейские не воюют?

О своем направлении работы долго рассказывать не буду. Скажу только, что начиная с мая прошлого года, я выполняю функции инспектора штаба полка. Радует, что даже здесь есть возможность работать по своей основной специальности журналиста, хотя это сейчас и не мои основные обязанности. Общение с бойцами, проведение живых интервью – это то, что доставляет удовольствие и отвлекает от рутины, которая так или иначе тебя иногда догоняет. В мечтах – написание книги об истории нашего спецподразделения.

– На каких участках фронта, кроме Киевской области, бойцам "Сафари" пришлось выполнять задачи?

– Наш личный состав активно участвовал в освобождении от оккупантов Харьковщины осенью прошлого года. Воевали также на Сумщине, Запорожье и Донбассе, где, в частности, держали оборону на самом горячем направлении – Бахмутском.

Переехав на Донецкое направление, ребята занимались непосредственно штурмовыми военными действиями. К сожалению, не обошлось за эти месяцы без тяжелых потерь. Но свои задачи полк непременно выполнял. Работали на уничтожение врага и освобождение наших территорий – наравне и в тесном сотрудничестве с другими военными подразделениями.

– Можешь ли выделить самое тяжелое сражение подразделения во время службы?

– Одной из наиболее значимых операций стал штурм города Ямполь в Донецкой области. В деоккупации этого населенного пункта роль наших бойцов оказалась решающей. Воины "Сафари" заехали первыми в город. Видео перестрелки с врагом облетело, пожалуй, все соцсети. Наши ребята показали отличные результаты в уничтожении оккупантов – "отминусовали" несколько десятков врагов. Однако геройски погиб и один наш побратим.

– Какой быт на фронте? Где приходилось жить? К чему было привыкнуть тяжелее всего?

– Пожалуй, труднее всего привыкать к жесткой дисциплине, которая является необходимым условием существования в таком коллективе, как наш. На протяжении многих лет я жил, так сказать, в атмосфере относительной творческой свободы. Потому такой переход дался нелегко.

Вспоминаю, как летом (тогда работали на запорожском направлении) мы разместились на базе, которая должна была стать для нас основной – оттуда ребята выезжали непосредственно на боевые задания. До "нуля" от базы – пару десятков километров, казалось бы, можно чувствовать себя в относительной безопасности. Однако другие ребята уже на опыте в первый же день начали рыть для себя окопы. А нам с коллегой из пресс-службы Пашей Добрянским понадобилось несколько лишних дней и хороший "втык" от начальника штаба, чтобы отбросить лень и взяться за лопаты.

И дальше следующая сцена: я стою с лопатой в руках на дне глубокой ямы, вот-вот наношу заступом "последний штрих", как здесь по нашему месту начинается вражеский обстрел из "Градов". Так наш новенький окоп получил мгновенное боевое крещение. А нашего начальника – Саныча – мы только поблагодарили за науку.

В общем переполняет гордость за наш полк, за коллектив, в котором царит атмосфера братства, где каждый всегда готов подставить плечо. Большая заслуга в этом командира – полковника полиции Василия Виконского, который прислушивается к каждому бойцу. На первом месте у нас – всегда люди, человеческая жизнь. Думаю, что в этом и есть наше кардинальное отличие от врага.

– Где ты сейчас, чем занимается твое подразделение?

– В настоящее время наш полк проходит этап доукомплектования и боевого согласования. Активно проводим набор новобранцев. В первую очередь подразделение заинтересовано в пополнении мотивированных людей, желательно с опытом службы в армии, боевым опытом, но необязательно. Большое значение имеют сила воли и желание защищать свою страну.

Не все имеют военную специальность, так что это могут быть люди разных профессий. Например, приходит к нам мотивированный спортсмен, имеющий определенные навыки, – его тоже возьмут и будут обучать. Значительный спрос есть и на парамедиков. Нам нужны также механики-водители, саперы, люди на другие должности. Параллельно бойцы нашего полка постоянно усовершенствуются, работают на полигонах, оттачивают боевое мастерство.

– Кстати, недавно видела фото бойцов "Сафари" с чемпионом мира в тяжелом весе, боксером Александром Усиком.

– На самом деле это была случайная встреча. Как рассказывали ребята, Усик ехал по той дороге и увидел, как наша БМП слетела с трала. Александр остановился посмотреть, все ли живы и здоровы, также ему было интересно, что за подразделение перевозит. Бойцы нашего полка сказали, что Усик – хороший парень, "простой, как дверь", со всеми сфотографировался и всем пожал руку – искренний украинец.

– Когда возвращаешься из зоны боевых действий в Киев, в чем самый большой контраст?

– Не хотел бы говорить о каких-то контрастах. И не согласен с критикой, которая часто звучит от военных в адрес остального украинского общества, мол, "пока одни воюют, другие в больших городах сидят в кафе и ресторанах". Думаю, что наоборот – едва ли не впервые за всю новейшую историю наша страна сейчас действительно объединена. И даже те же кафе и рестораны тоже должны для кого-то работать, потому что это, наравне с работающими предприятиями, малым и средним бизнесом, – залог прочной экономики.

– Ты долгое время являлся спортивным журналистом. Успевал ли на фронте следить за какими-то событиями и вообще было ли такое желание?

– Спорт постоянно сопровождает меня по жизни. Сейчас система приоритетов значительно поменялась, однако это не значит, что я не слежу за новостями, а если выходит посмотреть футбольный матч, то это вообще роскошь, за которую следует благодарить наших воинов-защитников. Пытаюсь поддерживать связь со старыми приятелями и бывшими коллегами по работе в газете "Команда".

Во время чемпионата мира-2022 в Катаре наша компания не изменила традиции и устроила дружеский турнир прогнозистов. Кстати, уровень участников стал еще более солидным с тех пор, когда к нам начали присоединяться наши друзья – экс-футболисты сборной Украины Сергей Кравченко и Роман Безус.

Конечно, всех сейчас волнует дальнейшая позиция Международного олимпийского комитета по отстранению российских и беларуских спортсменов от международных соревнований. В некоторых видах спорта атлеты страны-оккупанта уже имеют возможность выступать под нейтральным флагом, идут разговоры о том, чтобы позволить им участие в Олимпийских играх-2024 в Париже. Чрезмерно лояльное отношение к россиянам со стороны ФИФА, а также в боксе и теннисе очень разочаровывает.

Я считаю, что в этом вопросе позиция наших федераций должна звучать четко и не допускать компромиссов. Вспомните, как в феврале-марте 2022-го нас поддерживал весь мир. И в сознании многих людей уже нет и никогда не будет места лозунгам типа "спорт вне политики".

– Какие впечатления о нашем враге сложилось у тебя за время службы?

– К нему у меня сильные эмоции, но нет, это не ненависть. Я чувствую к россиянам презрение, отвращение! И думаю, это общая эмоция для многих украинцев. Каждый раз, когда открываю Facebook и вижу в нем очередной некролог или очередную новость об обстреле мирного украинского города, напоминаю другим и прежде всего себе: "Наша русофобия все еще недостаточна".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как украинский журналист вернулся из Испании в ТРО, зачищал Киевщину и освобождал Харьковщину.

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