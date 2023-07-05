В Смеле (Черкасская область) прошел чемпионат Украины по судномодельному спорту. Соревновались представители гоночных моделей девяти регионов нашей страны.

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Некоторые ведущие судномоделисты не смогли принять участие в чемпионате, поскольку задействованы в силах обороны Украины и отбивают родные земли у коварных и безжалостных оккупантов.

Погодные условия и хорошая организация чемпионата способствовали успешному проведению соревнований, которые проходили на водной глади городского центра отдыха "Галактика".

Первое место заняла дружная команда Смелы, в составе которой выступали в том числе переселенцы с Донбасса и из Харькова. На втором месте оказались представители Киева, на третьем – сборная Одесской области. Также не затерялась в мужской компании и единственная участница чемпионат, харьковчанка Екатерина Ведельская.

Добавлю, что в середине июля ведущие судномоделисты Украины выступят на чемпионате Европы, который пройдет в Польше.