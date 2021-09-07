"На танцполе меня никто не видел": как призер Олимпиады решился участвовать в "Танцях з зірками". Эксклюзив

Поразивший всех в первом эфире "Танців з зірками" каратист Станислав Горуна до проекта вообще никогда не выходил на танцпол и сам бы не подписался на такую авантюру. Но неожиданно танцы дали бронзовому призеру Олимпиады-2020 эмоциональную разрядку после Токио.

После первого эфира шоу OBOZREVATEL связался со Станиславом, который рассказал про свои амбициозные планы в проекте, реакцию друзей и союз с Ольгой Харлан.

– У меня идеи участия в "Танцях з зірками" не возникало. Просто поступило предложение. Сколько решался... Короче, жена за меня все решила (смеется). Потому что я, наверное, сам бы на такое не подписался. А потом меня поставили перед фактом и сказали: "Езжай в Киев, потому что надо танцевать".

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– Что вы могли станцевать до шоу?

– Абсолютно ничего. И на танцполе на праздниках меня никто не видел.

– Когда начались первые тренировки? Хватило ли времени восстановиться после Олимпиады?

– Ближе к концу августа. После Игр в Токио еще не восстановился, потому что после возвращения было много встреч, интервью, съемок, переговоров. Не было времени нормально отдохнуть. И тут сразу попал на танцы с шестичасовыми тренировками каждый день. Поэтому мне сейчас не очень просто.

– Есть что-то общее между карате и танцами?

– В принципе – ничего. Наверное, наоборот, оно другому мешает. Ну, конечно, есть база – физическая подготовка, выносливость, дисциплина. И это помогает мне, особенно в тренировочном процессе. А в технических нюансах – танцы полная противоположность каратэ. Причем – совсем.

– Самое сложное для вас в танцах? Насколько легко даются поддержки?

– Самое сложное – это восприятие себя, что я танцую перед кем-то. Что кто-то на это смотрит, оценивает. Для меня это очень некомфортно. А технические моменты – это уже вопрос наработок. Для меня сложнее все-таки расслабиться. А вот поддержки даются совсем легко. Нужно несколько раз попробовать, словить баланс, понять, в каком положении должны быть ноги, как им нужно работать. Дальше – все легко.

– Как отреагировали на ваше решение друзья, не подшучивали?

– В целом восприняли очень позитивно. Сказали "вау, это очень круто" и пожелали удачи. И теперь за проектом следят люди, которые никогда его не смотрели. Но сейчас все включаются, и я рассчитываю на их поддержку, потому что только с ней смогу пройти дальше.

– Можете вносить какие-то свои изменения в постановку или четко следуете указаниям хореографа? И остались ли довольны своим первым танцем?

– Нет, в постановку мы изменения не вносим, но можем нюансы корректировать на свое усмотрение – какие-то элементы усложнить, а некоторые, наоборот, упростить. Но в принципе мы придерживаемся танца, которой продумали и утвердили хореографы. Своим первым выступлением я очень доволен и приятно удивлен реакцией. Сам не ожидал, что получится такая красивая картинка.

– Кого из судей опасаетесь больше всего?

– Никого из судей не боюсь. Наоборот, моя задача – поразить их, чтобы сказали, что Стас смог. Я понимаю, что они по-разному смотрят и оценивают, но мне нужно поработать с каждым из них, чтобы всем понравилось.

– В первом эфире у вас был контемп. А какой танец вызывает наибольший трепет?

– Даже не знаю. Я еще не выучил название всех стилей. И так по памяти сразу не смогу назвать.

– Кого считаете главным фаворитом танцев и почему?

– Мне тяжело сказать, кто фаворит, потому что очень многое будет зависеть от конкретного стиля, который выберут для пары. От постановки, музыки, декораций. Очень много переменных нюансов. И даже пара, которая хорошо танцует, с учетом этого всего может выглядеть не очень. И наоборот.

– Помимо вас в шоу участвует еще и олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан. Есть конкуренция между спортсменами или наоборот – союз?

– Конечно, мы с Олей не конкурируем. Мы поддерживаем друг друга и хотим, чтобы кто-то из нас прошел как можно дальше. Надо показать, что спортсмены ничем не хуже представителей шоу-бизнеса. Если дать возможность себя проявить, то мы тоже сможем.

– Как собираетесь совмещать танцы и тренировки по каратэ?

– Сначала думал совмещать, но танцев так много, что уделять время каратэ не успеваю. И после Олимпиады это хорошо помогает переключиться, разрядиться и эмоционально восстановиться. Но тренировки танцев держит меня в тонусе. И как только появятся соревнования, к которым надо будет готовиться, у меня не будет проблем.

– Насколько далеко хотите пройти в проекте?

– Конечно, как любой спортсмен я не рассматриваю только участие. Настроен идти до финала и победить.

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