7 спортсменов, взорвавших танцевальные шоу на ТВ: от шпагатов Подкопаевой до горячей румбы Ризатдиновой

Саблистка Ольга Харлан зажгла в пасодобле, а каратист Станислав Горуна поразил пластичным контемпом в новом сезоне "Танців з зірками". Спортсмены в очередной раз доказали, что являются опасными конкурентами на паркете, продолжив дело Лилии Подкопаевой и Анны Ризатдиновой.

А OBOZREVATEL вспомнил самых известных атлетов, которые добивались успехов в звездных танцах и покоряли сердца зрителей.

1. Лилия Подкопаева (спортивная гимнастика)

В 2007 году двукратная олимпийская чемпионка и мама двоих детей Лилия Подкопаева в паре с Сергеем Костецким перетанцевала в финале "Танців з зірками" Олега Скрипку и стала победительницей проекта. Как признавалась гимнастка, которая поражала своими воздушными шпагатами, на свадьбе она и вальс толком не смогла станцевать. А тут – победа и новый "Фольксваген" в подарок. На радостях Лилия пригласила всех участников шоу к себе на пикник.

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2. Ирина Мерлени (борьба)

В 2009 году шоу "Танцюю для тебе" выигрывала олимпийская чемпионка по борьбе Ирина Мерлени. И тоже в паре с Сергеем Костецким. Они танцевали ради 10-летнего мальчика Сергея, который получил 100 000 гривен на операцию. Ирине так понравились танцы, что в последние годы она всерьез занимается Pole dance – танцем на пилоне. Уже имеет золотые награды на украинском чемпионата, а участию в международных соревнованиях помешала пандемия.

3. Анна Бессонова (художественная гимнастика)

Вслед за Мерлени в 2009 году победительницей "Танцюю для тебе-3" стала еще одна гимнастка, но уже "художница", Анна Бессонова. Многократная чемпионка мира и призер Олимпийских игр поражала своим трюками и пластичностью, и ее партнер Александр Лещенко даже заявил, что готов взять Анну в свой балет. Благодаря победе Бессоновой юный акробат Давид побывал на представлении цирка "Дю Солей" в Канаде, а Анну спонсоры отправили на "Венский бал".

4. Руслан Гончаров (фигурное катание)

Третье месте в одном из сезонов "Танцюю для тебе" занял фигурист Руслан Гончаров – призер чемпионата мира и Олимпиады-2006 в танцах на льду. В паре с Татьяной Токарь он показывал удивительные номера и стал любимцем зрителей, которые регулярно спасали их тандем от вылета. А их юному подопечному Леве Бондареву подарили 50 тысяч гривен и квартиру в его родном городе.

5. Денис Беринчик (бокс)

Призер Олимпиады боксер Денис Беринчик не занял в "Танцях з зірками" призового места, но так полюбился зрителям, что именно пару Беринчика и Екатерины Белявской фанаты вернули в проект своим голосованием. И боксер продержался в шоу до 11 эфира, остановившись в шаге о полуфинала. Хотя, как настоящий боец рвался к титулу и мечтал исполнить настоящее танго.

6. Анна Ризатдинова (художественная гимнастика)

Призер Олимпиады-2016 Анна Ризатдинова остановилась в шаге от победы в "Танцях з зірками" в 2019 году. В паре с Александром Прохоровым гимнастка уступила в решающей битве актрисе Ксении Мишиной и Евгению Коту. Анна признавалась, что перед номерами мандраж был такой же, как на Олимпийских играх: "Перед выходом на паркет меня может сковать дрожь и страх, но как только зазвучит музыка, крылья раскрываются".

7. Сергей Мельник (футбол)

Бывший футболист одесского "Черноморца" и ряда клубов из Беларуси и Молдавии Сергей Мельник в прошлом сезоне "Танців" неожиданно взял бронзовую медаль в паре с Аделиной Дели. На героя пятого сезона шоу "Холостяк" вначале мало кто ставил, но одессит быстро прогрессировал и сумел завоевать сердца зрителей.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в новом сезоне популярного шоу "Танці з зірками" ведущим звездного балкона стал украинский певец Макс Барских. Однако не все поклонники оценили появление знаменитости.