На Гран-при по дзюдо украинцам запрещали протестовать против участия россиян

Организаторы Гран-при по дзюдо в португальском Одивелаш пытались помешать украинским болельщикам выступить с протестом против участия в турнире россиян. Наши соотечественники на турнире, который проходил 26-28 января, напомнили о том, что российская преступная армия продолжает совершать преступления в нашей стране.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил глава cоюза украинцев Португалии Павел Садоха. По его словам, представители Украины развернули плакат с напоминаниям о невозможности участия так называемых нейтральных спортсменов из РФ на международных соревнованиях.

"Только после 24 февраля 2022 года Россия убила 420 украинских спортсменов, также желавших участвовать в спортивных турнирах", – написали украинцы. Садоха добавил, что охрана турнира пыталась запретить акцию, мотивируя свои действия тем, что "спорт вне политики", но это не остановило наших соотечественников.

"Россия – террорист, и все, кто в это время привлекает российских спортсменов к международным соревнованиям, поддерживают убийство украинцев!" – подчеркнул Павел.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва рассказал, что наши спортсмены смирились с участием россиян в международных соревнованиях.

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