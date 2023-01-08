Российский президент ФИДЕ заставил женщину-арбитра на ЧМ переодеться из-за Ирана. Она вернулась в цветах Украины

Российский президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заставил женщину-арбитра из Ирана Шохре Баят сменить наряд, в котором она пришла судить чемпионат мира по шахматам Фишера. Инцидент случился в конце октябре прошлого года в Рейкьявике, но героиня об этом рассказала только сейчас.

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У 36-летней Баят на футболке в цветах иранского флага была надпись #WomanLifeFreedom. Эту акцию Шохре хотела провести в поддержку иранских женщин.

В ответ на требование сменить одежду, женщина-арбитр появилась в костюме с желтым низом и синим верхом.

"В ФИДЕ заявили, что я не отвечаю правилам федерации поскольку открыто поддерживаю права человека в Иране и Украине", – написала Шохре Баят в Twitter.

Баят начала карьеру шахматного арбитра ФИДЕ в 25 лет. Она является единственным арбитром категории "А" из Азии и занимает видное место на иранской шахматной сцене.

В 2020 году она была главным арбитром чемпионата мира по шахматам среди женщин (WWCC). Тогда ее снимок с хиджабом на шее вызвал большой скандал в Иране, где действует строгий исламский дресс-код. Шахматная федерация Ирана потребовала от Баят сделать новую фотографию в хиджабе и принести извинения через социальные сети.

Баят отказалась, поскольку считает, что обязательные законы, предписывающие ношение хиджаба, являются женоненавистническими.

В 2021 году Баят была удостоена Международной награды за мужество женщин за то, что она борется за права женщин и игнорирует угрозы иранского правительства.

В 2022 году она получила награду ФИДЕ как лучшая женщина-арбитр Европы, церемония награждения была организована в Ченнаи во время Всемирной шахматной олимпиады 2022 года.

Баят замужем, у нее есть семья в Иране. В январе 2020 года она вылетела в Англию в поисках убежища, а в сентябре получила разрешение от ФИДЕ судить под английским флагом.

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