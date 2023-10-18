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"Может хватит уже всех дурачить?" Навку разоблачили в сети после фразы про Пескова

Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
345
'Может хватит уже всех дурачить?' Навку разоблачили в сети после фразы про Пескова

Олимпийская чемпионка Турина-2006 в танцах на льду Татьяна Навка поздравила своего мужа - пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова с днем рождения, спровоцировав волну оскорбительных комментариев в Instagram. 48-летняя экс-фигуристка выложила совместные черно-белые фото, на которых обнимает Пескова.

"И пусть так будет всегда! С днем рождения, любимый", – говорится под снимком.

"Может хватит уже всех дурачить?" Навку разоблачили в сети после фразы про Пескова

Однако в сети разоблачили ее "любовь" к супругу. Пользователи обратили внимание, что совместные кадры Навки и Пескова сделаны еще весной, когда свой день рождение праздновала Татьяна.

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"Может хватит уже всех дурачить, потому что семьей у Вас не пахнет, каждый живет своей жизнью, об этом уже пол Москвы судачит. А фото с Вашего ДР в апреле, наверное, впрок на несколько лет наснимали, чтобы пудрить мозги, тогда же и виделись, наверное, в последний раз", – пишут юзеры.

"Может хватит уже всех дурачить?" Навку разоблачили в сети после фразы про Пескова

Много подписчиков отправляют Навке негативные комментарии.

"Желаем много много горя вашей парочке", "Дима милый что ты сделал для народа ,что мы тебя содержим? Покинь Россию ведь у вас у всех двойное гражданство.Не смеши народ своими усами", "Долгих лет тюрьмы", – пишут под фото.

"Может хватит уже всех дурачить?" Навку разоблачили в сети после фразы про Пескова
"Может хватит уже всех дурачить?" Навку разоблачили в сети после фразы про Пескова
"Может хватит уже всех дурачить?" Навку разоблачили в сети после фразы про Пескова

Навке и Пескову советуют поскорее оказаться на скамье подсудимых в Гаагском трибунале.

"Может хватит уже всех дурачить?" Навку разоблачили в сети после фразы про Пескова
"Может хватит уже всех дурачить?" Навку разоблачили в сети после фразы про Пескова

Стоит отметить, что к поздравлениям присоединились уроженка Ялты Эвелина Бледанс и внесенную в базу данных Миротворца Анну Семенович.

"Может хватит уже всех дурачить?" Навку разоблачили в сети после фразы про Пескова
"Может хватит уже всех дурачить?" Навку разоблачили в сети после фразы про Пескова

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