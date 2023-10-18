Олимпийская чемпионка Турина-2006 в танцах на льду Татьяна Навка поздравила своего мужа - пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова с днем рождения, спровоцировав волну оскорбительных комментариев в Instagram. 48-летняя экс-фигуристка выложила совместные черно-белые фото, на которых обнимает Пескова.

"И пусть так будет всегда! С днем рождения, любимый", – говорится под снимком.

Однако в сети разоблачили ее "любовь" к супругу. Пользователи обратили внимание, что совместные кадры Навки и Пескова сделаны еще весной, когда свой день рождение праздновала Татьяна.

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"Может хватит уже всех дурачить, потому что семьей у Вас не пахнет, каждый живет своей жизнью, об этом уже пол Москвы судачит. А фото с Вашего ДР в апреле, наверное, впрок на несколько лет наснимали, чтобы пудрить мозги, тогда же и виделись, наверное, в последний раз", – пишут юзеры.

Много подписчиков отправляют Навке негативные комментарии.

"Желаем много много горя вашей парочке", "Дима милый что ты сделал для народа ,что мы тебя содержим? Покинь Россию ведь у вас у всех двойное гражданство.Не смеши народ своими усами", "Долгих лет тюрьмы", – пишут под фото.

Навке и Пескову советуют поскорее оказаться на скамье подсудимых в Гаагском трибунале.

Стоит отметить, что к поздравлениям присоединились уроженка Ялты Эвелина Бледанс и внесенную в базу данных Миротворца Анну Семенович.

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