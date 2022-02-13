МОК провел беседу с украинцем, показавшим на Олимпиаде-2022 плакат "Нет войне". Появились подробности

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс раскрыл детали беседы со скелетонистом сборной Украины Владиславом Гераскевичем. Наш соотечественник 11 февраля вышел на саночную трассу Олимпиады-2022 с плакатом "Нет войне в Украине".

По словам Адамса, после этого эпизода они переговорили и с украинской командой и с самим спортсменом.

"Он все понял. Мы хотим условия мира. Для нас нежелательны никакие политические заявления. Для нас это один из главных принципов", – цитирует Адамса МатчТВ.

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Исполнительный директор МОК Кристоф Дюби хочет, чтобы чтобы все страны серьезно относились к принципам олимпийского перемирия и понимали, в чем его плюс.

"Тогда мы будем жить в более безопасном мире. Тогда люди из разных стран смогут общаться, жить вместе в Олимпийской деревне. Да, происходят войны. Те или другие. Мы можем только сочувствовать тем, кто оказался в зоне военных действий", – сказал Дюби.

Отметим, что объясняю свою акцию, украинский атлет заявил, что тут не было никакой политики. Владислав акцентировал, что он за мир в стране, и, как и все, не хочет войны.

"Я очень боюсь войны, как любой нормальный человек, я не хочу ее. Это моя позиция", – сказал Гераскевич.

Этот поступок вызвал истерику в Государственной думе России.

Позже Международный олимпийский комитет (МОК) сделал официальное заявление по этому поступку украинского скелетониста

Отметим, что Владислав пробился в финал олимпийского турнира и занял там 18-е место.