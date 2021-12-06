'Мне не платили рублями': украинский призер Олимпиады – о поездке в Россию

Призер Олимпийских игр в Токио-2020 по каратэ Станислав Горуна объяснил свою поездку в Россию в 2016 году. 32-летний львовянин побывал на семинарах в Москве и Новосибирске, но не считает, что совершил что-то предосудительное.

В интервью YouTube-каналу Sport.ua сказал, что побывал в РФ "по личным связям, которые сложились до войны". Знаменитый спортсмен называет своих коллег в России, с которыми он пересекался, "аполитичными".

"Я ездил не делиться опытом с боевиками или военными, а работать с детьми. Я 18 лет занимаюсь карате и вышел на топовый уровень, мне нужно делиться своими знаниями. Я также побывал в Австралии, Канаде, Чили, объездил всю Европу: для меня это не имело политического подтекста", – рассказал Стас.

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"Я общался со спортсменами, которых эта ситуация [с Украиной] мало интересует. Если бы они были пророссийскими, вряд ли бы приглашали меня из Украины, чтобы я тренировал их детей.

Кроме того, я не ехал скрытно, чтобы мне сейчас за это было стыдно. Откуда у людей информация про поездку? Из моего фейсбука", – заявил каратист.

На вопрос о том, "не испачкали ли ему карманы кровью российские рубли", Горуна отреагировал спокойно.

"Мне никто рублями не платил. Мне самому было странно, люди в Новосибирске даже не знали о том, что происходит у их западной границы. Там пропаганда не велась, люди из Центральной России не особо понимали, что мы воюем", – вспомнил Стас.

Как сообщал OBOZREVATEL, Горуна жестко ответил тем, кто критиковал Магучих за фото с россиянкой.

Также призер Олимпиады заявил, что Усика и Ломаченко используют спецслужбы России.