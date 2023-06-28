Маск – Цукерберг: назван фаворит боя миллиардеров

Владелец компании Meta Мапк Цукерберг будет считаться явным фаворитом возможного поединка против главы социальной сети Twitter Илона Маска. Миллиардеры могут подраться в октагоне в Лас-Вегасе на площадке, которая принадлежит Абсолютному бойцовскому чемпионата (UFC).

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Несмотря на то, что бой официально не подтвержден, а мама Маска запретила ему драться, букмекеры уже начали принимать ставки на грандиозное шоу. Они отдают явное преимущество Цукербергу, на победу которого предлагается котировка 1,36. Успех же его соперника оценивается показателем 3,00.

В пользу Цукерберга говорит то, что он на 12 лет моложе и занимается джиу-джитсу. Маск же смотрится более габаритным, а также утверждал, что принимал участие в настоящих уличных боях на кулаках.

Президент UFC Дана Уайт выразил уверенность в том, что поединок Маск – Цукерберг войдет в историю единоборств и станет самым просматриваемым в мире. "Думаю, поединок Маска и Цукерберга принесет до двух миллиардов долларов. Это будет самый большой бой в истории и нет пределов фантазий о том, что случится во время него", – сказал бизнесмен.

Отметим, что Цукерберг вызвал Маска на бой после того, как глава Twitter упрекнул коллегу в копировании технологий конкурентов. Бизнесмены договорились в социальных сетях о бое по правилам UFC.

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