Американский боец установил рекорд UFC, нокаутировав соперника за 7 секунд. Видео

Американский боец смешанных единоборств Терренс Маккинни нокаутировал своего соотечественника Мэтта Фреволу в первом раунде на турнире UFC 263. Для триумфа ему хватило всего семи секунд.

Как сообщает издание MMA Fighting, эта победа стала самой быстрой в истории легкого дивизиона промоушена и четвертой самой быстрой, если учитывать все весовые категории. Маккинни понадобилось всего два удара для того, чтобы Фревола оказался на канвасе, после чего Терренс налетел на лежачего оппонента и начал его добивать. Рефери был вынужден незамедлительно остановить бой.

Отметим, что для победителя противостояния этот поединок стал дебютным в UFC. Он согласился подраться с Фреволой за 8 дней до выхода в октагон. Фрэнк Камачо был вынужден сняться с турнира, поскольку попал в ДТП.

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Для Маккинни этот триумф стал уже четвертым подряд (всего 11-3), а его соперник потерпел третье поражение в 11 боях.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный боец UFC Жаирзиньо Розенструйк ярко нокаутировал оппонента на последней секунде первого раунда.