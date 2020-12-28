МакГрегор – Порье: букмекеры дали прогноз на главный бой UFC 257

Ирландец Конор МакГрегор (22-4) считается фаворитом поединка против американца Дастина Порье в главном событии шоу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) – UFC 257.

Вечер смешанных единоборств запланирован на 23 января будущего года на так называемом Бойцовском острове в Абу-Даби. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя МакГрегор – Порье. Ориентировочное начало – в 23:45 по киевскому времени.

Аналитики уже начали принимать ставки на бой-возвращение Конора. Коэффициент на его победу 1,44. А котировки на успех американца достигают уровня 2,75. При этом эксперты не сомневаются в том, что поединок завершиться досрочно. На соответствующее событие предлагается показатель 1,20.

Отметим, что этот поединок станет вторым в противостоянии МакГрегора и Порье. В первый раз бойцы встретились в июне 2014 года, когда победу в середине первого раунда техническим нокаутом одержал Конор.

Последний бой в UFC ирландец провел в январе нынешнего года, когда за 40 секунд нокаутировал Дональда Серроне.

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