Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова вознесла Россию в ранг "сильнейшей державы планеты" и потребовала отменить запрет на символику страны-агрессора к международным соревнованиям. Она назвала подобные условия допуска атлетов из РФ унижением.

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Об этом Иванова заявила в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ", комментируя решение Международной федерации спортивной гимнастики (FIG) вернуть россиян в свои турниры в нейтральном статусе. Победительница Игр в Мельбурне-56 и Риме-60 выразила уверенность в том, что все федерации якобы мечтают об участии спортсменов из РФ в соревнованиях.

"С одной стороны, это приятная новость, но, боюсь, она вскоре "погаснет". У меня всегда вызывает чувство недоумения, когда нас обязывают выступать в нейтральном статусе. Сколько можно? С какой стати Россию так принижают? Ведь мы сильнейшая спортивная держава планеты! Я считаю, нам необходимо выступать только на равных условиях с соперниками без всяких оговорок. Все там хотят нас вернуть, но лишены самостоятельности", – сказала Иванова.

Ранее олимпийская чемпионка Алина Кабаева, которую считают любовницей кремлевского диктатора Владимира Путина, назвала недостаточным решение FIG вернуть россиян в свои турниры, потребовав снять любые ограничения.

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян назвал дном запрет символики России на международных соревнованиях.