Олимпийская чемпионка Афин-2004 по художественной гимнастике Алина Кабаева, которую называют любовницей президента России Владимира Путина, выступая на фестивале "Алина", поддержала изменения в правилах художественной гимнастики. Из-за введенных санкций российским гимнасткам предстоит выступать исключительно на национальных турнирах.

"Cегодняшние официальные правила к сожалению делают стандарты и они очень простые. Они не раскрывают гимнастику, не раскрывают ее талант. Россия всегда была законодательницей мод. Этот вид спорта родился в нашей стране. Поэтому у нас большая конкуренция внутри страны. Если будут проходить соревнования только внутри страны, то наоборот она (художественная гимнастика) станет лучше, зрелищнее и российская художественная гимнастика от этого ничего не потеряет, а только выиграет", – сказала 38-летняя Кабаева.

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Спортивные болельщики высмеяли такой посыл бывшей спортсменки, предположив, что наверное из-за пользы от санкций ей пришлось переехать из Швейцарии к Путину в бункер на Урал.

В сети обратили внимание на наряд Кабаевой. Стоя на фоне "патриотической" доски с георгиевскими буквами "Z" Алина была одета в платье из новой коллекции Alessandra Rich за 1400 фунтов (~140 000 рублей или ~55 000 грн).

Отметим, что наблюдательные зрители заметили и обручальное кольцо на руке олимпийской чемпионки.

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