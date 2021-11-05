Любимая одежда для спорта в СССР: легендарные треники и майка-алкоголичка

Сегодня у любителей спорта есть просто огромнейший выбор экипировки для тренировок на любой размер и кошелек. А вот в СССР, особенно в послевоенное время, приходилось заниматься фактически в семейных трусах. Позже появились спортивные штаны, шорты и футболки, но в ограниченных моделях, которые стали фактически легендарными.

OBOZREVATEL собрал самую популярную одежду для спорта в Советском Союзе.

1. Треники. Ну, кто не знает легендарные синие тренировочные штаны, а в народе просто треники, с растянутыми коленями. Правда, сначала они больше напоминали шаровары из сатина в летнее время и ткани с начесом зимой. А со временем уже появились тренировочные штаны из трикотажа и шерсти.

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Треники были на все случаи жизни – и на стадионе побегать, и на балконе гантели потягать, и у телевизора расслабиться, и с друзьями во дворе посидеть, а со временем и в магазин сходить. По иронии судьбы треники стали еще одним из символов провинциальных "авторитетов" и хулиганов в начале 90-х.

2. Свитер на замке. В 50-х в СССР появились спортивные костюмы – к тренировочным штанам добавилась синяя мастерка с замком на вороте. Они стали настоящим символом Олимпиады 1956 года в Мельбурне. Говорят, что уже в 60-е свитер с застегивающимся воротником и надписью "СССР" стал редким продуктом – его было тяжело купить обычному человеку, и зачастую он передавался в наследство от старшего поколения.

Но появились другие похожие свитера, входившие в зимний комплект тренировочной формы в СССР.

3. Майка-алкоголичка. Белая, реже красная и темная, хлопковая майка на широких лямках быстро вошла в обиход советского человека и считалась, как элементом нижнего белья, так и частью спортивной формы в теплое время, так как не парила, не сковывала движений и ее можно было легко переодеть.

Затем в Союзе майка получила название "алкоголичка", поскольку изрядно выпившие мужчины не утруждали себя поиском верхней одежды и выходили на улицу, в чем сидели за столом. А это, чаще всего, была как раз белая майка.

4. Шорты-трусы. Все знали, что "секса в Союзе нет", но шорты, в которых занимались девушки, практически ничего не прикрывали, а иногда мало чем отличались от трусов – разве что материалом и цветом. Что не удивительно, ведь когда после войны миллионы девушек в СССР начали заниматься спортом, специализированной одежды не было и в качестве формы выступали семейные трусы, тенниски и майки.

Настоящая спортивная форма появилась в Советском Союзе только в 50-х годах, но основа осталась прежней – рейтузы. Позже они трансформировались в коротенькие облегающие шорты, модель которых слизали у известных спортивных брендов. Больше всего запомнились ярко-красные шортики, полностью открывавшие ноги.

Мужские шорты в СССР и вовсе фактически дублировали семейные трусы, а в комплекте с белой майкой выглядели больше, как спальный комплект, чем форма для физкультуры.

5. Шапка-петушок. Ну и дополняла образ советского спортсмена вязаная шапка-петушок, которую в холода носили все – от спортсмена из сборной СССР до мальчишек во дворе.

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