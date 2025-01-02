УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Лучший шахматист планеты женится. Как выглядит избранница знаменитого гроссмейстера, который выступал против России

Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
3,5 т.
Лучший шахматист планеты женится. Как выглядит избранница знаменитого гроссмейстера, который выступал против России

Лучший гроссмейстер планеты и 16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен собирается связать свою жизнь с 25-летней Эллой Викторией Мэлоун. Интрига вокруг личной жизни Карлсена усилилась после того, как он пережил кризис в карьере, связанный с разрывом предыдущих отношений. 

Видео дня
Лучший шахматист планеты женится. Как выглядит избранница знаменитого гроссмейстера, который выступал против России

Недавно Элла впервые публично подтвердила их отношения и рассказала, что всегда поддерживает своего любимого.

Лучший шахматист планеты женится. Как выглядит избранница знаменитого гроссмейстера, который выступал против России

Мэлоун родом из Осло, но ее отец — американец, а мать — норвежка. Она свободно говорит на норвежском и английском языках, но предпочитает избегать внимания СМИ.

Лучший шахматист планеты женится. Как выглядит избранница знаменитого гроссмейстера, который выступал против России

Несмотря на свою склонность к уединению, она активно сопровождает Магнуса на турниры, включая недавно прошедшие соревнования по шахматам и важные мероприятия, такие как премия Breakthrough в Лос-Анджелесе.

Лучший шахматист планеты женится. Как выглядит избранница знаменитого гроссмейстера, который выступал против России

Молодая женщина является важной частью команды Карлсена, и ее роль продолжает расти. Она была ключевой фигурой в разрешении ситуации с контрактом, связанной с инцидентом на чемпионате мира по быстрым шахматам.

Лучший шахматист планеты женится. Как выглядит избранница знаменитого гроссмейстера, который выступал против России
Лучший шахматист планеты женится. Как выглядит избранница знаменитого гроссмейстера, который выступал против России

Пара уже совместно живет в Осло и планирует свадьбу в ближайшие дни. Время и место церемонии остаются в тайне, чтобы сохранить интимность этого события, пишет VG.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре этого года Карлсен выступил против восстановления членства России и Беларуси в составе международной федерации (FIDE). Норвежский гроссмейстер не согласился с планами президента FIDE Аркадия Дворковича вернуть представителей страны-агрессора в турниры организации под национальными флагами.

Недавно Карлсен стал участником скандала, закатив бунт на проходившем в Нью-Йорке чемпионате мира по рапиду

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!