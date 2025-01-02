Лучший шахматист планеты женится. Как выглядит избранница знаменитого гроссмейстера, который выступал против России

Лучший гроссмейстер планеты и 16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен собирается связать свою жизнь с 25-летней Эллой Викторией Мэлоун. Интрига вокруг личной жизни Карлсена усилилась после того, как он пережил кризис в карьере, связанный с разрывом предыдущих отношений.

Видео дня

Недавно Элла впервые публично подтвердила их отношения и рассказала, что всегда поддерживает своего любимого.

Мэлоун родом из Осло, но ее отец — американец, а мать — норвежка. Она свободно говорит на норвежском и английском языках, но предпочитает избегать внимания СМИ.

Несмотря на свою склонность к уединению, она активно сопровождает Магнуса на турниры, включая недавно прошедшие соревнования по шахматам и важные мероприятия, такие как премия Breakthrough в Лос-Анджелесе.

Молодая женщина является важной частью команды Карлсена, и ее роль продолжает расти. Она была ключевой фигурой в разрешении ситуации с контрактом, связанной с инцидентом на чемпионате мира по быстрым шахматам.

Пара уже совместно живет в Осло и планирует свадьбу в ближайшие дни. Время и место церемонии остаются в тайне, чтобы сохранить интимность этого события, пишет VG.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре этого года Карлсен выступил против восстановления членства России и Беларуси в составе международной федерации (FIDE). Норвежский гроссмейстер не согласился с планами президента FIDE Аркадия Дворковича вернуть представителей страны-агрессора в турниры организации под национальными флагами.

Недавно Карлсен стал участником скандала, закатив бунт на проходившем в Нью-Йорке чемпионате мира по рапиду

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!