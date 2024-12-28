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Выступал против РФ. Лучший шахматист планеты устроил бунт на чемпионате мира и внезапно покинул турнир. В чем причина

Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
1,2 т.
Выступал против РФ. Лучший шахматист планеты устроил бунт на чемпионате мира и внезапно покинул турнир. В чем причина

Лучший гроссмейстер планеты Магнус Карлсен был наказан Международной федерацией шахмат (FIDE) за нарушение дресс-кода на проходящем в Нью-Йорке чемпионате мира по рапиду, сообщает пресс-служба организации. 34-летний норвежец пришел на турнир в джинсах, что запрещено правилами.

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Главный судья оштрафовал его на $200 и попросил переодеться. Однако Карлсен отказался, из-за чего его не допустили к девятому туру.

Выступал против РФ. Лучший шахматист планеты устроил бунт на чемпионате мира и внезапно покинул турнир. В чем причина

После этого Магнус устроил бунт, отказавшись от дальнейшего участия в соревновании. Карлсен рассказал, что накануне турнира едва успел переодеться после обеда, надел рубашку и пиджак, но не обратил внимания на джинсы.

Выступал против РФ. Лучший шахматист планеты устроил бунт на чемпионате мира и внезапно покинул турнир. В чем причина

Ему сделали предупреждение и выписали штраф за нарушение правил, а затем заявили, что его не допустят к игре, если он не переоденется. Магнус предложил сменить одежду на следующий день, но организаторы настояли на немедленном переодевании. Спортсмен отказался, отметив, что принципиально не собирается подчиняться.

Выступал против РФ. Лучший шахматист планеты устроил бунт на чемпионате мира и внезапно покинул турнир. В чем причина

Карлсен заявил, что его терпение к FIDE и так на исходе, и он предпочел уйти, чем следовать правилам. Он отметил, что не будет защищать титул чемпиона мира по блицу и отправится туда, где климат лучше. В завершение Карлсен резко высказался о ситуации: "Я ухожу. Идите нах*й".

На момент снятия с турнира Карлсен провел восемь партий: три победы, четыре ничьи и одно поражение.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре этого года Карлсен выступил против восстановления членства России и Беларуси в составе международной федерации (FIDE). Норвежский гроссмейстер не согласился с планами президента FIDE Аркадия Дворковича вернуть представителей страны-агрессора в турниры организации под национальными флагами.

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