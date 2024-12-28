Выступал против РФ. Лучший шахматист планеты устроил бунт на чемпионате мира и внезапно покинул турнир. В чем причина

Лучший гроссмейстер планеты Магнус Карлсен был наказан Международной федерацией шахмат (FIDE) за нарушение дресс-кода на проходящем в Нью-Йорке чемпионате мира по рапиду, сообщает пресс-служба организации. 34-летний норвежец пришел на турнир в джинсах, что запрещено правилами.

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Главный судья оштрафовал его на $200 и попросил переодеться. Однако Карлсен отказался, из-за чего его не допустили к девятому туру.

После этого Магнус устроил бунт, отказавшись от дальнейшего участия в соревновании. Карлсен рассказал, что накануне турнира едва успел переодеться после обеда, надел рубашку и пиджак, но не обратил внимания на джинсы.

Ему сделали предупреждение и выписали штраф за нарушение правил, а затем заявили, что его не допустят к игре, если он не переоденется. Магнус предложил сменить одежду на следующий день, но организаторы настояли на немедленном переодевании. Спортсмен отказался, отметив, что принципиально не собирается подчиняться.

Карлсен заявил, что его терпение к FIDE и так на исходе, и он предпочел уйти, чем следовать правилам. Он отметил, что не будет защищать титул чемпиона мира по блицу и отправится туда, где климат лучше. В завершение Карлсен резко высказался о ситуации: "Я ухожу. Идите нах*й".

На момент снятия с турнира Карлсен провел восемь партий: три победы, четыре ничьи и одно поражение.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре этого года Карлсен выступил против восстановления членства России и Беларуси в составе международной федерации (FIDE). Норвежский гроссмейстер не согласился с планами президента FIDE Аркадия Дворковича вернуть представителей страны-агрессора в турниры организации под национальными флагами.

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