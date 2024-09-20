Лучший шахматист мира выступил против РФ, сказав об этом в лицо российскому президенту FIDE. Видео

16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен выступил против восстановления членства России и Беларуси в составе международной федерации (FIDE). Норвежский гроссмейстер не согласился с планами президента FIDE Аркадия Дворковича вернуть представителей страны-агрессорок в турниры организации под национальными флагами.

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Об этом Карлсен заявил во время церемония вручения ему награды, как лучшему шахматисту нынешнего столетия, видео которой было опубликовано на странице FIDE в социальной сети X, ранее известной как Twitter. Норвежец в своей речи, которую он произнес в лицо самому Дворкович, упомянул Гарри Каспарова и его позицию в отношении российской агрессии против Украины.

"Немного странно получать эту награду, ведь я еще активный игрок. Конечно, я должен был принять эту награду, но, по моему мнению, Гарри Каспаров имел лучшую карьеру, чем я. Я понимаю, почему получил эту награду, но я все равно считаю, что он больше заслуживает этого. Это в его честь. Уверен, что он воспользовался бы возможностью дать советы не отменять санкции против российской и белорусской шахматных федераций. Вот и я говорю то же самое", – сказал Карлсен.

В начале недели стало известно о том, что россиян восстановили в FIDE, несмотря на то, что федерация шахмат РФ включила в свой состав национальные комитеты с оккупированных территорий Украины. Исключение из состав FIDE агрессорам заменили на штраф в 45 тысяч долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, чемпион мира по шахматам 2001 года Руслан Пономарев раскритиковал руководство FIDE, обвинив его в отстаивании интересов россиян.

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