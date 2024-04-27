'Лишь на 8 секунд'. Президент ФФКР рассказал, о 'невероятном' поступке Путина, и стал посмешищем в сети

Почетный президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Валентин Писеев рассказал, как Путин успел на открытие чемпионата мира по фигурному катанию в Москве, который состоялся весной 2011 года. Российский диктатор тогда был председателем правительства РФ и в день начала турнира находился с рабочим визитом в Швеции.

Церемония открытия должна была начаться в 19:00, и Путин заявил, что хочет на ней присутствовать.

"Я говорю президенту Международного союза конькобежцев Оттавио Чинкванте – может быть, сможем немного отложить? Владимир Владимирович сейчас у короля Швеции. Оттавио говорит: "Валентин, максимум минут 15 – больше нельзя: идут трансляции на весь мир", – цитирует Писева Р-спорт.

По словам чиновника, когда Путин узнал, что нельзя опаздывать он дал команду пилотам самолета, летевшего с ним из Швеции, повысить положенную скорость.

"Дальше Владимир Владимирович приземляется в Москве, пересаживается в вертолет. Церемония открытия уже началась – а он только из машины выходит. Объявляют по арене: председатель правительства Российской Федерации Владимир Владимирович Путин! Пауза – и он входит в зал. Опоздал – но всего лишь на восемь секунд!" – восторженно отметил глава ФФКР.

Российские болельщики такой пафос Писеева подняли на смех.

"История типа той, когда Путин поймал падающую ручку со стола, просто невероятная", "Настало время охренительных историй", "Ждём историй хождения по воде, исцеления прокаженных и других чудесных подвигах", "Супермен йопт", "Истории, о которых невозможно молчать... Герои наших дней", – стебутся юзеры.

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