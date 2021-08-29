Украинская легкоатлетка с рекордом выиграла медаль Паралимпиады-2020

Украинская легкоатлетка Анастасия Мисник завоевала серебряную медаль Паралимпийских игр-2020, которые проходят в Токио. 30-летняя уроженка Знаменки (Кировоградская область) финишировала второй в секторе для метания ядра (классификация F20 – нарушения умственного развития).

Наша соотечественница метнула снаряд на 14 метров 16 сантиметров, что стало новым рекордом Украины. По ходу соревнований этот результат даже был лучшими в мире, однако его перебила Мендез Санчес из Эквадора. Ее показатель 14,39 стал новым мировым достижением.

Еще одна представительница нашей страны Виктория Шпачинская с личным рекордом стала четвертой.

Видео дня

Отметим, что на Паралимпиаде в Лондоне Мисник завоевала серебряную медаль в этой же дисциплине с результатом 12,67 м. Она уступила лишь полячке Еве Дурской, которая установила паралимпийский рекорд (13,8 м), бронзу также завоевала украинская спортсменка Светлана Куделя.

16 июля 2016 года Мисник выиграла Кубок Украины по легкой атлетике среди спортсменов с инвалидностью, ее результат составил 12,7 м.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские пловцы Андрей Трусов (класс S7), Денис Остапченко (класс S3) и Илья Яременко (S12) завоевали серебряные медали Паралимпиады-2020.

21-летний спортсмен из Славянска пришел вторым на 400-метровке вольным стилем, 20-летний полтавчанин – на дистанции 50 метров на спине, а 24-летний киевлянин – на 50-метровке вольным стилем.

Накануне Украина взяла пять золотых медалей в плавании, установив попутно мировой рекорд.