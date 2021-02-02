Красивейшая легкоатлетка Украины установила исторический мировой рекорд
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих с результатом 206 см выиграла международный турнир в Банска-Быстрице (Словения).
Этот результат стал лучшим в истории среди всех спортсменок до 20 лет.
19-летняя легкоатлетка из Днепра с первой попытки взяла победную высоту, также установив рекорд Украины по прыжкам в высоту в помещении.
Второе место заняла киевлянка Юлия Левченко (196 см), а третья строчка у представительницы Беларуси Карины Демидик (193 см).
"Пока даже не могу поверить, что мне это удалось. Счастье переполняет. Продолжать соревнования дальше, наверное, было бы слишком. Ведь впереди у меня еще зимний чемпионат Украины и, верю – чемпионат Европы в помещении", – цитирует Магучих пресс-служба ФЛАУ.
Напомним, что личный рекорд Ярославы на соревнованиях под закрытой крышей до этого момента составлял 202 см.
Результат в 206 см является третьим в истории среди всех легкоатлеток на планете. Мировой рекорд по прыжкам в высоту в помещениях составляет 208 см и был установлен Кайсой Бергквист 14 лет назад.
Отметим, что Магучих обладает неофициальным титулом красивейшей спортсменки нашей страны.
27 января Магучих с результатом 200 см выиграла турнир в помещении Udin Jump, прошедший в итальянском Удинезе.
1 февраля прошлого года Магучих установила мировой рекорд среди спортсменок до 20 лет в закрытом помещении.