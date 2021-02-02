Красивейшая легкоатлетка Украины установила исторический мировой рекорд

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих с результатом 206 см выиграла международный турнир в Банска-Быстрице (Словения).

Этот результат стал лучшим в истории среди всех спортсменок до 20 лет.

19-летняя легкоатлетка из Днепра с первой попытки взяла победную высоту, также установив рекорд Украины по прыжкам в высоту в помещении.

Второе место заняла киевлянка Юлия Левченко (196 см), а третья строчка у представительницы Беларуси Карины Демидик (193 см).

"Пока даже не могу поверить, что мне это удалось. Счастье переполняет. Продолжать соревнования дальше, наверное, было бы слишком. Ведь впереди у меня еще зимний чемпионат Украины и, верю – чемпионат Европы в помещении", – цитирует Магучих пресс-служба ФЛАУ.

Напомним, что личный рекорд Ярославы на соревнованиях под закрытой крышей до этого момента составлял 202 см.

Результат в 206 см является третьим в истории среди всех легкоатлеток на планете. Мировой рекорд по прыжкам в высоту в помещениях составляет 208 см и был установлен Кайсой Бергквист 14 лет назад.

Отметим, что Магучих обладает неофициальным титулом красивейшей спортсменки нашей страны.

27 января Магучих с результатом 200 см выиграла турнир в помещении Udin Jump, прошедший в итальянском Удинезе.

1 февраля прошлого года Магучих установила мировой рекорд среди спортсменок до 20 лет в закрытом помещении.