Красивейшая легкоатлетка Украины выиграла турнир в Италии

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих с результатом 200 см выиграла турнир в помещении Udin Jump, прошедший в итальянском Удинезе.

19-летняя днепрянка с первой попытки взяла победную высоту. Наша соотечественница пробовала установить рекорд, прыгнув на 203 см, однако обе попытки успехом не увенчались.

Напомним, что личный рекорд Ярославы на соревнованиях под закрытой крышей составляет 202 см.

Отметим, что Магучих обладает неофициальным титулом красивейшей спортсменки нашей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL,1 февраля Магучих установила мировой рекорд среди спортсменок до 20 лет в закрытом помещении.

В 2019 году Магучих получила приз "Восходящая звезда" на торжественной ежегодной церемонии награждения EA Golden Tracks, которая прошла в Таллине (Эстония).