Комментатора Олимпиады-2020 уволили за расистскую шутку о глазах корейского спортсмена

Греческий журналист Димостенис Кармирис был уволен с государственного телеканала ERT после расистской шутки о спортсмене из Южной Кореи. Оскорбительный комментарий прозвучал во время обсуждения результатов турнира по настольному теннису.

Как сообщает издание The Sun, Юн Ен Сик обыграл грека Панайотиса Гиониса в третьем раунде соревнования. Анализируя это противостояние, Кармирис пошутил о глазах азиатского спортсмена.

"Корейцы не играют в настольный теннис. У них узкие глаза, поэтому я не понимаю, как они могут видеть мячик, летающий из одной стороны в другую", – сказал журналист, рассмеявшись в прямом эфире.

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Через несколько часов после этого в ERT выступили с заявлением о том, что Кармирис больше не является сотрудником телеканала. "Расистским комментариям не место на телевидении", – написали представители канала.

Отметим, что Юн Ен Сик дошел до четвертьфинала турнира, где уступил сопернику из Китая Фаню Чженьдуню. Последний попал в финал соревнований, и там поборется за "золото" с соотечественником Ма Лонгом.

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