Комментатора Олимпиады-2020 уволили за расистскую шутку о глазах корейского спортсмена

Михаил Морозов
Михаил Морозов
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Юн Ен Сик

Греческий журналист Димостенис Кармирис был уволен с государственного телеканала ERT после расистской шутки о спортсмене из Южной Кореи. Оскорбительный комментарий прозвучал во время обсуждения результатов турнира по настольному теннису.

Как сообщает издание The Sun, Юн Ен Сик обыграл грека Панайотиса Гиониса в третьем раунде соревнования. Анализируя это противостояние, Кармирис пошутил о глазах азиатского спортсмена.

"Корейцы не играют в настольный теннис. У них узкие глаза, поэтому я не понимаю, как они могут видеть мячик, летающий из одной стороны в другую", – сказал журналист, рассмеявшись в прямом эфире.

Димостенис Кармирис
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Через несколько часов после этого в ERT выступили с заявлением о том, что Кармирис больше не является сотрудником телеканала. "Расистским комментариям не место на телевидении", – написали представители канала.

Отметим, что Юн Ен Сик дошел до четвертьфинала турнира, где уступил сопернику из Китая Фаню Чженьдуню. Последний попал в финал соревнований, и там поборется за "золото" с соотечественником Ма Лонгом.

Юн Ен Сик дошел до четвертьфинала

Как сообщал OBOZREVATEL, австралийская чемпионка мира по гребному слалому Джессика Фокс использовала презерватив, чтобы починить свой каяк перед финальными заездами за золотую медаль Олимпиады.

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