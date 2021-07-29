Чемпионка мира использовала презерватив, чтобы выиграть историческое "золото" Олимпиады-2020. Видео

7-кратная чемпионка мира по гребному слалому Джессика Фокс использовала презерватив, чтобы починить свой каяк перед финальными заездами на Олимпиаде-2020. 27-летняя австралийская звезда завоевала "золото" в соревнованиях каноэ-одиночек.

У себя в TikTok 27-летняя австралийка выложила видео, в котором показывает, как резиновое изделие помогает ей починить транспортное средство.

В ролике видно, как член ее команды сперва обрабатывает нос каяка специальной углеродной смесью, а затем натягивает сверху презерватив.

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"Спорим, вы никогда не знали, что презервативы можно использовать для ремонта каяков. Это придает карбону гладкую поверхность!" – подписала видео Фокс.

На предыдущих Играх презервативы пользовались большим спросом из-за их более традиционного назначения во время диких "секс-фестивалей" .

Считается, что на Рио-2016 было роздано ошеломляющее количество в 450 000 профилактических средств.

В Токио-2020 действует запрет на секс в рамках мер по предотвращению распространения COVID-19, но 160 000 презервативов были распространены организаторами. Один из таких бесплатных подарков и использовала команда Фокс.

Каноэ-слалом среди женщин – одно из 18 новых соревнований, представленных на Олимпийских играх в этом году в целях обеспечения гендерного равенства. Он заменил мужской двойной слалом на каноэ.

"Я не могу поверить в это, я так горжусь тем, что сегодня здесь. Я так горжусь всеми женщинами, которые участвовали здесь в гонках и были частью этого момента. И благодарна всем женщинам, всем тренерам, всем людям, которые лоббировали гендерное равенство в нашем спорте и позволили нам присутствовать здесь", – приводит АP комментарий Фокс после церемонии награждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спортсмены сборной Израиля показали, сколько людей необходимо для того, чтоб сломать антисекс-кровати, которые стали хитом Олимпиады-2020.