Китай мешает украинцам готовиться к Олимпиаде-2022 и "кидает" на десятки тысяч евро. Эксклюзив

До зимней Олимпиады-2022 в Пекине остается менее пяти месяцев, а китайская сторона делает все, чтобы усложнить подготовку иностранных спортсменов и допустить к объектам как можно меньше конкурентов.

В разговоре с OBOZREVATEL главный тренер Украины по бобслею и скелетону Михаил Гераскевич рассказал о проблемах, которые возникли при подготовке к олимпийскому сезона. А также пожаловался на козни организаторов.

"Отвратительная подготовка к Олимпиаде, потому что китайцы делают все возможное, чтобы ее не было вообще. Они ужесточили сильно все ковидные меры. Мы должны были провести тренировочный период и этап Кубка мира на олимпийском треке еще в феврале-марте. Но все перенесли на октябрь. Потом Кубок мира решили отменить и провести в Китае какие попало соревнования. Сейчас мы пытаемся выехать туда", – рассказывает Михаил.

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"С визами мы все решили, а вот зеленый паспорт под большим вопросом – может дадут, а, может, и не дадут, но без него невозможно сесть в самолет. Авиасообщение отвратительное. Если вы прилетаете в Китай, то 21 сутки надо сидеть в отеле на карантине. А это полная потеря всей формы, всего, что было наработано за год.

Чтобы избежать такого карантина, международная федерация в кооперации с организаторами придумали два чартерных рейса из Франкфурта по цене 3600 евро за человека, но туда еще надо доехать. И тестирование ни 40, а 285 евро во франкфуртском аэропорту, где единственная лаборатория, которую китайцы сертифицировали", – отмечает Гераскевич.

Целый квест надо пройти и с отправкой снаряжения в Китай, и не факт, что вы получите его обратно. "Если еще два месяца назад было несколько предложений по 7000 евро за бобслейные сани туда и назад, то сегодня это стоит уже 21 300 евро, и при этом пару дней назад компании объявили, что они не гарантируют нам доставку оборудования назад в Европу. А у нас сразу после этого сбора начинаются отборочные соревнования на Олимпиаду. И мы рискуем остаться без оборудования", – говорит тренер.

Как отмечает Гераскевич, у больших команд, как Германия, есть старое оборудование, которое они могут взять в Китай и не переживать, если оно не вернется назад. А мы рискуем остаться без саней, на которых нужно бороться за лицензию в Пекин-2022.

"Поэтому у нас сейчас дилемма. Мало того, что нужно найти более 21 000 евро только на доставку саней, так еще есть риск, что китайцы запретят вылет оттуда. Китайцы делают все, чтобы подготовка была отвратительная и максимально трудная", – подчеркнул тренер.

Как отмечает Михаил, по правилам Олимпиады, не позже, чем за год до проведения Игр, спортсмены должны испытать трек и провести там определенное количество спусков, а также этап Кубка мира. Потому что тренировочный лед и соревновательный отличаются по качеству и по скорости.

"Но китайцы сделали все возможное, чтобы этого не случилось. Хотя сами откатали там всю прошлую зиму, каждый спортсмен сделал более 1000 спусков, не выступая больше нигде за пределами страны. А мы этот трек в глаза не видели. Вот вам и фэйр-плей", – говорит Гераскевич.

Сезон в бобслее и скелетоне стартует в начале ноября с Кубка Европы. "Но скелетон его точно пропустит, а бобслей, наверное, буде участвовать. А с 14 ноября начинаются этапы Кубка мира, которые для нас главные. Вообще все турниры под эгидой Международной федерации дают пилотам определенное количество баллов в зависимости от занятого места и ранга соревнований".

16 января буде определен окончательный рейтинг и назовут участников Олимпиады-2022. В скелетоне предусмотрено по 25 мужских и 25 женских лицензий. 20 пропусков на Игры в монобобе и 20 – в двойке.

Напомним, что в 2018 году в Пхенчхане Владислав Гераскевич стал первым украинским скелетонистом, который выступил на Олимпиаде и занял там 12 место. Теперь Владислав намерен соревноваться и в Пекине-2022. У женщин в монобобе начинала Лидия Гунько, а затем села в двойку с Ириной Лищинской. И может побороться за две лицензии на Игры.