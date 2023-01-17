Не дожил три дня до 19-летия: в боях за Украину погиб защитник Украины из Ивано-Франковска. Фото

В воскресенье, 15 января, во время защиты независимости Украины в боях погиб житель Ивано-Франковска Тарас Стахив. Парень должен был отмечать свое 19-летие всего через три дня.

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Об этом сообщили побратимы героя из ОО "Незламна нація", передает ВАРТА. Накануне полномасштабной войны Тарас вступил в высшее учебное заведение.

"К нашей организации он присоединился за несколько дней до полномасштабного вторжения России. Он очень хотел поучаствовать в военно-исторической реконструкции, активно готовился к этому, но не сложилось, война изменила судьбу", – подчеркнули в общественной организации.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 11 января на Донетчине оборвалась жизнь 54-летнего уроженца Харькова Павла Костенко. В первые дни полномасштабного вторжения РФ он встал на защиту Украины от захватчиков.

Также в первые дни 2023 года под Бахмутом погиб волонтер и защитник Денис Галушко.

"Сегодня война забрала моего старшего сына... Денис... Мой ангел... Герой, патриот нашей страны, отец троих деточек... Я искренне благодарен всем за слова поддержки... Очень прошу помочь его жене Екатерине и моим внукам", – написал отец героя.

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