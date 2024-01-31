'Какое позорище'. В России наступил 'массовый идиотизм' из-за дисквалификации Валиевой. Фотофакт

В Москве появились баннеры "Камила, ты наша золотая!" в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой, которая 29 января была признана виновной в нарушении антидопинговых правил накануне Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Спортсменка получила четырехлетнюю дисквалификацию.

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Фотографии с улица столицы РФ, на которых изображена 17-летняя уроженка Казани, появились в Telegram-канале фанатов фигуристки.

Кроме того, в социальных сетях правительств регионов России появились посты в поддержку Камилы Валиевой.

"Давайте вместе поддержим спортсменку, которая упорно тренировалась с трех лет и заслуженно заработала все свои награды!" – говорится например в сообщении Telegram-канала Ярославской области.

Российские болельщики были шокированы такой масштабной акцией.

"А потом они удивляются, почему девчонке по полной укатили. Ну давайте ещё громче поорем, глядишь, ещё пожизненно забанят. Это какой-то массовый идиотизм. Вместо того, чтобы сделать серьезные лица и хотя бы вид создать, что озабочены сложившейся ситуацией с детским допингом, давайте этот допинг максимально громко поддерживать. Ну повесьте вы баннеры с лицами остальных членов команды, не замазанных в допинговом скандале, хотя бы не будет выглядеть плевком в антидопинговые правила..." – пишут юзеры.

Фанаты называют случившееся "кринжем", "стыдом" и "позором".

Напомним, что после дисквалификации Валиевой, золотых медалей Олимпийских игр 2022 года в командных соревнованиях была лишена и сборная России по фигурному катанию.

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