Как выглядит российская фигуристка, устроившая скандальную истерику на Олимпиаде-2022. Фото девушки

Российская фигуристка Александра Трусова, не сдержавшись после женского турнира на Олимпиаде-2022, стала автором самого драматичного момента Игр в Китае. 17-летняя спортсменка впервые в истории исполнила пять четверных прыжков, но не смогла выиграть "золото".

Когда девушка поняла, что она не станет олимпийской чемпионкой Пекина-2022, ее накрыла истерика, попавшая в прямой эфир. Трусова в слезах заявила, что больше никогда не вернется на лед.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на личные фотографии спортсменки, которая взорвала мировое фигурное катание.