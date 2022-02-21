Как изменились украинские героини Олимпиады в России: развод с депутатом, 'подстава' Джиме и первый ребенок

8 лет назад в Сочи-2014 эстафетная четверка в составе Елены Пидгрушной, Юлии Джимы и сестер Семеренко завоевала наше единственное "золото" Олимпиад в биатлоне и подняла в России сине-желтый флаг. Это историческая медаль не только из-за своего металла. Как признавались спортсменки, их мотивировали события, как раз разворачивавшиеся на Майдане.

В день годовщины той эстафеты OBOZREVATEL решил посмотреть, насколько сильно за эти годы изменились биатлонистки и какие события произошли в их жизни.

Забойщица и мама Вита Семеренко

Игры в России сделали Виту Семеренко единственной спортсменкой Украины, сумевшей взять две награды на одной зимней Олимпиаде. Она не только была забойщицей золотой эстафеты, но и выиграла "бронзу" в спринте. Не удивительно, что на церемонии закрытия в Сочи именно Вита была знаменосцем сборной Украины.

Видео дня

До ОИ-2022 сумчанка оставалась самой титулованной украинской зимницей. Но на последней Олимпиаде ее обошел фристайлист Александр Абраменко, который к "золоту" Пхенчхана-2018 добавил еще и "серебро" Пекина. А вот Вита же не сумела пробиться в состав команды на китайские Игры.

Вита, которая на 15 минут старше своей сестры-близняшки Валентины, первой стала мамой. В сентябре 2016-го биатлонистка и ее муж, футболист Андрей Пацюк, стали родителями сына, которого назвали Марком. Роды прошли в Канаде, где на тот момент играл полузащитник.

В сезоне-2017/2018 Вита вышла из декрета и вернулась в биатлон. Дважды попадала на пьедестал в личных гонках Кубка мира, дважды становилась призером чемпионата мира в эстафете. А присутствие на сборах сына только добавляло ей энергии. Однако затем у спортсменки наметился спад. И только усугубил ситуацию коронавирус.

Снайпер с характером Джима

В эстафетной четверке 24-летняя Юлия Джима была самой молодой, но считалась отличным снайпером, поэтому по поводу ее этапа не сильно не переживали. После Олимпиады результаты биатлонистки продолжали улучшаться. Пошли медали на этапах Кубка мира. Коронкой киевлянки считалась индивидуальная гонка, где она даже боролась за Малый хрустальный глобус.

Показатели Джимы пошли вверх с приходом в сборную словенского специалиста Уроша Велепца. И даже заговорили о романе спортсменки и тренера, что очень расстраивало Юлю. "Я убедилась, что недоброжелателей у меня хватает. Понимаете, когда не могут тебя превзойти на деле, начинают плести закулисные интриги, и отсюда возникают сплетни", – отреагировала девушка.

В 2018 году Джима даже заговорила о завершении карьеры, в ответ ей пошли на уступки и разрешили готовиться отдельно от остальной команды с Велепцом, который снова вернулся в Словению. После этого Юлия стала настоящим лидером сборной.

И хоть олимпийский сезон у киевлянки не задался из-за неожиданно развалившейся стрельбы, в Пекине-2022 она была близка к медали и в индивидуальной гонке, и в спринте, и даже в какой-то момент в масс-старте, но в итоге финишировала в топ-10. А вот личная жизнь Джимы, которая считается одной из самых красивых спортсменок Украины, остается тайной за семью печатями.

Пекинская трагедия Вали Семеренко

Этап Валентины на сочинской Олимпиаде был самым валидольным – во время стрельбы стоя она едва не ушла на штрафной круг, но совладала с нервами и закрыла все мишени дополнительными патронами. А в следующем сезоне на волне олимпийского успеха Семеренко-младшая стала чемпионкой мира в масс-старте и бронзовым призером спринта.

Вообще постолимпийский сезон-2014/2015 стал самым успешным в карьере Вали. Она до последнего боролась за Малый глобус в масс-старте, но в итоге стала второй. А также замкнула троку общего зачета Кубка мира, уступив лишь Дарье Домрачевой и Кайсе Макаряйнен.

Дома за Валентину все годы ее карьеры переживал муж, с которым они знакомы практически с детства. Алексей Прохор – бывший лыжник, который после завершения карьеры стал тренером, болел за свою успешную жену и старался ее почаще баловать. И неожиданно для многих Валя набрала хорошую форму перед Олимпиадой-2022 и сумела пробиться в состав сборной.

Но во время ветренной смешанной эстафеты не справилась со стрельбой и ушла на круг штрафа. А стараясь реабилитироваться во время индивидуальной гонки, едва не попала в больницу. Высота и тяжелые условия ударили по организму украинки, она начала задыхаться, сошла с дистанции и, чтобы не усугублять свое состояние, вернулась домой.

От Пидгрушной до Билосюк через министерство

Очень насыщенными получились восемь лет после Сочи у капитана и финишера команды Елены Пидгрушной. Будучи женой депутата Верховной рады Алексея Кайды, Елена после Олимпийский игр решила сделать паузу в спортивной карьере и уделить больше времени личной жизни.

В апреле 2014 Пидгрушная стала заместителем Министра молодежи и спорта и хорошо справлялась с новыми обязанностями. Однако через год решила таки вернуться на биатлонные трассы. В интервью Елена признавалась, что уходила из спорта, чтобы стать мамой: "Брала паузу, чтобы родить – не получилось. Пришла весна, и ностальгия по спорту победила".

Видимо отсутствие детей и отношения на расстоянии отразились на браке спортсменки. Весной 2016-го стало известно о разводе 29-летней спортсменки и политика. Но еще до Олимпиады в Пекине Пидгрушная нашла свою любовь. 5 июня 2021 года она объявила, что второй раз вышла замуж за сервисмена сборной Украины по биатлону и взяла фамилию мужа Билосюк.

После возвращения в спорт Елена еще трижды становилась призером чемпионата мира в эстафете, выступая на своем коронном заключительном этапе. К сожалению, в Пекине даже ее усилий не хватило, что поднять команду выше седьмого места. А личные гонки пришлось просидеть в изоляции из-за коронавируса.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что тренер сборной Украины по биатлону оценил выступление команды на Олимпийских играх в Пекине.