Кадыров позорится в спорте и обеспечивает победы сыновьям: главный тиктокер РФ еле добрасывает мяч и дерется с закрытыми глазами

Глава Чечни и так называемый пехотинец Путина Рамзан Кадыров очень хочет быть успешным спортсменом, но пока преимущественно позориться – и на баскетбольной площадке, и на футбольном поле. И сына своего учит, что деньги и связи решают все, организовывая ему договорные бои. Но одно дело – геройствовать в тик-токе, а другое – в реальной жизни.

OBOZREVATEL собрал самые известные спортивные провалы главы Чечни. Кадыров, чьи солдаты мучают и убивают украинцев, сам не может ни мяч до кольца добросить, ни побить соперника даже в постановочном спарринге.

1. Кадыров и баскетбол. Человек, который собирался захватывать Киев за 3 дня, только с пятого раза сумел добросить мяч до кольца с линии штрафных. А о том, чтобы попасть в корзину речь даже не идет. Поэтому со злости Кадыров просто буцнул ногой баскетбольный мяч, видимо, обвинив его в своем позоре.

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2. Кадыров и футбол. Глава Чечни любит красоваться в товарищеских и благотворительных футбольных матчах на территории РФ и своего региона. И, говорят, платит большие суммы соперникам, чтобы не выглядеть смешно. Но тут и деньги не всесильны. Чего только стоит его "финт" в поединке России и ветеранов Италии. Техника на грани фантастики.

Причем в этом матче за Россию играл обладатель "Золотого мяча" бразилец Роналдиньо. Большинство пасов возле ворот итальянцев были на Кадырова, а вратарь "голубой эскадры" строил из себя дурачка и пропускал "детские" голы от главного тиктокера РФ. Тогда как судья закрывал глаза на любые офсайды, если пасовал сам "Дон".

3. Кадыров и бокс. О боксерских талантах "Дона" также известно немало. Он любит выставлять видео своих "героических" спаррингов, где соперники убегают в страхе от его ударов, а на самом деле поддаются изо всех сил, чтобы не обидеть Кадырова. Но боксерский уровень чеченца таков, что даже в постановочных боях он получает по лицу и находится в шаге от нокаута.

Отдельным пунктом стоит история с вызовом на бой бойца ММА Александра Емельяненко. В итоге состоялись только спарринги, над которыми смеялись даже в России. Кадыров попадал по известному бойцу смешанных единоборств, который на голову превосходил его в росте, даже с закрытыми глазами. Вот это уровень...

Хотя осужденному за изнасилование алкоголику Емельяненко не привыкать позориться. Зато после этого "шапито" смело называет "Дона" другом. Да, и как можно отказаться, когда у тебя контракт с кадыровским клубом "Ахмат", полный карт-бланш в Грозном, а также новенький "Мерседес" от главы Чечни.

4. Кадыров и сыновья-боксеры. По стопам отца, который режиссирует свои победы и укрепляет их банкнотами, идут и сыновья Кадырова. Сначала в апреле 2021-го скандально победил Адам Кадыров. Бой прошел на турнире "Время легенд 6: спецоперация".

Во время обмена ударами во втором раунде рефери открыл счет сопернику Адама, по которому Кадыров-младший даже не попал. И пока Аслан Биттиров пытался разобраться в том, что происходит, его угол от греха подальше выбросил белое полотенце. Тренеры Аслана, видимо, посчитали, что им еще жить в РФ и не стоит гневить главу Чечни.

А затем уже осенью в сети высмеяли победу старшего сына Кадырова Эли. Он встречался в Грозном с представителем Северной Осетии Хетагом Хаткаровым и победил техническим нокаутом в третьем раунде.

В комментариях под видео любители бокса отмечали, то, что мальчик в синем на голову ниже соперника и в случае наступления "желтого" убегал в угол, закрывая лицо перчатками, и смиренно получал удары. Остальные пользователи также не смогли сдержать эмоций, признавшись, что им "смешно и мерзко" смотреть "этот цирк".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кадыров якобы приехал в Мариуполь, однако "подчистил" данные в сети.